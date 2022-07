ASCO: Beitrag von Screening und Therapie bei Brustkrebs

Die Therapie des Mammakarzinoms hat enorme Fortschritte erlebt, auch in der metastasierten Situation. Eine Studie prüfte, welchen Beitrag die Therapie des metastasierten Mammakarzinoms zur Senkung der Brustkrebsmortalität geleistet hat.

Innovative Therapeutika werden in der Regel zunächst erst beim metastasierten Mammakarzinom eingesetzt und erst später bei früher Erkrankung. Seit dem Jahr 2000 hat es erhebliche Neuerungen zur Therapie des metastasierten Mammakarzinoms gegeben. Parallel dazu verbesserte sich in den USA das Überleben bei metastasierter Brustkrebserkrankung bis 2017 in allen Subtypen, berichtete Jennifer Caswell-Jin und Kollegen von der Stanford University.1 Der größten Zugewinn an Lebenszeit zeigte sich beim Östrogenrezeptor-positiven (ER+), HER2-positiven metastasierten Mammakarzinom (+2,5 Jahre), der geringste beim tripelnegativen metastasierten Mammakarzinom (7 Monate).

Therapie hat größeren Beitrag als Screening

Kolleginnen und Kollegen hatten zuvor schon populationsbasiert den Einfluss des Screenings und der Therapie des frühen Mammakarzinoms auf die Brustkrebsmortalität nach den Daten der US-amerikanischen Datenbank SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) untersucht.2 Danach hatte die Brustkrebsmortalität zwischen 2000 und 2012 je nach Berechnungsmodell zwischen 37% und 49% abgenommen. Der Anteil des Screenings an dieser Entwicklung betrug etwa ein Drittel, die Innovationen in der frühen Brustkrebstherapie machten etwa zwei Drittel aus.

Von 2000 bis 2017 hat sich die Brustkrebsmortalität inzwischen um 55% verringert, sagte Laswell-Jin. Auch hier fand sich die größte Reduktion bei ER+/HER2+ Tumoren (-71%), die geringste bei tripelnegativen Mammakarzinomen, bei denen die Mortalität aber ebenfalls substanziell abnahm (-40%).

Die Modellrechnungen zeigten, dass der Behandlungsfortschritt beim metastasierten Mammakarzinom einen wichtigen Anteil an dieser positiven Entwicklung hatte. Zum einen waren neue Therapien in der metastasierten Situation die Voraussetzung für die Entwicklung von Innovationen in früheren Stadien, wo neue Therapien die Mortalität noch deutlich als bei der fortgeschrittenen Erkrankung senken können. Aber auch der direkte Beitrag der verbesserten Therapie der metastasierten Erkrankung ist mit etwa 20% an der Reduktion der Brustkrebsmortalität beteiligt, betonte Laswell-Jin.

