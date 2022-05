Warum eine Stammzelltherapie eher bei Kindern als Jugendlichen erfolgreich ist

Kinder mit ALL leben nach einer hämatopoetischen Stammzelltherapie deutlich länger als Jugendliche und junge Erwachsene. Ein Grund dafür ist offenbar, dass sie seltener eine chronische Graft-versus-Host-Erkrankung entwickeln.

Eine akute lymphoblastische Leukämie (ALL) bei Kindern bekommen Ärzte heute meist gut in den Griff – fünf Jahre nach der Diagnose leben im Mittel noch rund 90%. Mit zunehmendem Alter verschlechtert sich jedoch die Prognose: Von den Jugendlichen mit ALL leben nach fünf Jahren noch rund zwei Drittel, die Rate schrumpft auf etwa 50% bei jungen Erwachsenen, berichten pädiatrische Onkologen um Dr. Audrey Grain vom Hôpital Mère et Enfant in Nantes. Zum Teil wird dies auf Unterschiede bei der Tumorbiologie zurückgeführt: Jugendliche und junge Erwachsene zeigen öfter zytogenetische Abweichungen mit einem hohen Progressionsrisiko, auch ist das Risiko für ernste toxische Nebenwirkungen bei den älteren Patienten höher, erläutern Grain und Mitarbeiter.

Ob eine entsprechende Altersabhängigkeit auch für den Erfolg einer hämatopoetischen Stammzelltherapie (HSCT) besteht, ist bislang recht wenig untersucht. Die Ärzte um Grain verweisen auf drei frühere Studien, in denen zwei ein schlechteres Ergebnis für Jugendliche und junge Erwachsene als für Kinder ergaben. Dies wurde vor allem auf die erhöhte therapiebezogene Mortalität bei den älteren Patienten zurückgeführt. Anhand einer französischen Registeranalyse können die Ärzte den Zusammenhang nun bestätigen. Als relevante Ursache sehen sie vor allem eine erhöhte Inzidenz einer chronischen Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD) unter älteren Patienten.

Um 40% höhere Mortalität

Die Onkologen um Grain werteten Angaben zu 891 ALL-Patienten im Alter von 1–25 Jahren aus, die aufgrund einer HSCT in den Jahren 2005 bis 2012 in das französische Knochenmarktransplantations- und Zelltherapieregister (SFGM-TC) aufgenommen worden sind. 494 waren Kinder (bis 14 Jahren), die übrigen 397 Jugendliche und junge Erwachsene. Im Median liegen Daten über knapp vier Jahre nach der HSCT vor.

Eine Hochrisiko-Zytogenetik fanden die Ärzte bei 26% der Kinder und 30% der älteren Patienten. 3,7% der Kinder, aber 7,5% der älteren Patienten hatten eine refraktäre Erkrankung zum Zeitpunkt der HSCT, der Anteil mit Ganzkörperbestrahlung vor der Transplantation belief sich auf jeweils 83% und 90%, der für eine reduzierte Konditionierung auf 2,4% und 5,8%.

Unterschiede gab es auch beim Transplantat: Kinder erhielten häufiger als ältere Patienten Knochenmarkstammzellen (60% versus 57%) und Nabelschnurstammzellen (30% versus 17%), aber seltener periphere Blutstammzellen (10% versus 28%). Zur GvHD-Prophylaxe bekamen Kinder zudem häufiger Antithymoglobulin (48% versus 26%). Der Anteil von verwandten Spendern war vergleichbar.

Nach zwei Jahren lebten im Mittel noch 71% der Kinder und 60% der älteren Patienten, nach fünf Jahren jeweils noch 64% und 53%. Wurden in einer multivariaten Analyse sämtliche bekannten Unterschiede zwischen den Gruppen berücksichtigt, kamen die Ärzte auf eine um 40% erhöhte Mortalität unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Vergleich zu Kindern. Dabei gingen Transplantate aus peripherem Blut und Nabelschnurblut mit einer schlechteren Prognose einher als solche aus Knochenmark, auch eine refraktäre Erkrankung bei der Transplantation erwies sich als prognostisch ungünstig.

Ohne GvHD lebten nach fünf Jahren noch 47% der Kinder, aber nur 36% der älteren ALL-Kranken, krankheitsfrei waren jeweils 60% und 49%.

GvHD häufigste Todesursache bei den Älteren

Ein Treiber für die erhöhte Mortalität unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen war auch in dieser Studie die therapiebezogene Sterblichkeit mit 19% versus 13% unter Kindern, bezogen auf fünf Jahre. Als Hauptgrund der HSCT-bezogenen Todesfälle identifizierten die Ärzte unter älteren Patienten eine GvHD (bei 48% der Verstorbenen), mit 26% war eine GvHD bei Kindern deutlich seltener Grund für den Tod. Hier standen vor allem Infekte (bei 43%) und Organtoxizitäten (36%) im Vordergrund.

Eine akute GvHD fanden die Ärzte jeweils bei rund 60% in beiden Gruppen, eine chronische war jedoch bei den Älteren häufiger (32% versus 19%). Vor allem eine Antithymoglobulin-Prophylaxe ging mit einer niedrigen Rate chronischer GvHD einher.

Die Ärzte um Grain ziehen aus den Resultaten drei relevante Schlussfolgerungen:

1.) Die Prognose von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist auch nach einer HSCT schlechter als die von Kindern.

2.) Die Übersterblichkeit bei den älteren Patienten geht vor allem auf eine höhere chronische GvHD-Rate zurück.

3.) Die chronische GvHD tritt häufiger bei Verwendung von peripheren Blutstammzellen sowie dem Verzicht auf Antithymoglobulin auf. Ob eine höhere Rate von Knochenmark als Transplantat und eine Antithymoglobulinprophylaxe die Prognose bei älteren ALL-Patienten verbessern können, müssten jedoch kontrollierte Studien zeigen.

