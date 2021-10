13.10.2021 | Innere Medizin | Übersichtsartikel | Onlineartikel

Neue Methode mit Roboter macht den Tumor hörbar

Autor: Mag.a Alice Kment

Um Prostatakrebs-Metastasen in umliegenden Lymphknoten besser identifizieren und somit erfolgreich behandeln zu können, wird am Prostatazentrum des Ordensklinikum Linz erstmals in Österreich eine neue Methode via DaVinci-Roboter angewandt – die Gammasonden-gesteuerte Entfernung von Lymphknotenmetastasen.