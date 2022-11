Krebskranke Kinder in Europa: Überlebensrate steigt, Unterschiede bleiben

Bereits im Jahr 2014 wurde durch die Studie EUROCARE-5 sichtbar, dass es innerhalb von Europa große Unterschiede bezüglich des Überlebens von Kindern mit malignen Tumoren gibt. Ob sich die Lücke zwischenzeitlich geschlossen hat, war nun Gegenstand der EUROCARE-6-Studie.

Die regelmäßige Überwachung der Überlebensraten bei Krebs im Kindesalter und der Anteil der geheilten Fälle ist von entscheidender Bedeutung für die Bewertung der Fortschritte in der Krebstherapie. Deshalb werden innerhalb des EUROCARE-Projekts seit dem Jahr 1978 entsprechende Daten ausgewertet. In der EUROCARE-6-Studie wurden nun erneut die Überlebens- und Heilungsraten aus 31 europäischen Ländern zusammengetragen – das macht 85% aller Kinder Europas aus. Denn grenzüberschreitende Versorgung, Partnerschaftsprogramme und die Umsetzung effizienter nationaler und gesamteuropäischer Pläne zur Krebsbekämpfung können dazu beitragen, die Unterschiede innerhalb Europas auszugleichen.

Unter Federführung von Laura Botta von der Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano hat das europäische Team von Forschenden die Zahlen von 137.421 Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren ausgewertet, die zwischen 2000 und 2013 an Krebs erkrankt waren. Bei allen Krebsarten zusammengenommen verbesserte sich die 5-Jahres-Überlebensrate linear und signifikant von 78% im Zeitraum 2004–2006 auf 81% im Zeitraum 2010–2014. Für sieben der zwölf untersuchten Krebsarten war der Anstieg statistisch signifikant: für Retinoblastome, Hodgkin-Lymphome, Nephroblastome, lymphoide Leukämien, Neuroblastome, akute myeloische Leukämien und ZNS-Tumore. Bei der akuten myeloischen Leukämie war die Verbesserung der Überlebensrate am größten (von 61% auf 70%). Unter den ZNS-Tumoren war der Zuwachs an Lebenszeit ausschließlich auf Ependymome zurückzuführen, insbesondere bei Kindern im Alter von einem bis vier Jahren. Dagegen blieben die Überlebensraten für Osteosarkome, Ewing-Sarkome, Burkitt-Lymphome, Non-Hodgkin-Lymphome und Rhabdomyosarkome auf fast gleichem Niveau. Estland schnitt mit einem 5-Jahres-Überleben von 71% am schlechtesten ab, Zypern führte mit 87% die Rangliste an.

Heilungsrate ebenfalls ansteigend

Die 15-Jahres-Überlebensrate lag für Kinder, bei denen im Zeitraum 1998–2001 Krebs diagnostiziert worden war, bei 72% und dürfte sich nach Schätzungen der Forschenden bei denjenigen, die im Zeitraum 2010–13 eine Krebsdiagnose erhalten haben, auf 78% verbessern. Für alle Krebsarten zusammengenommen stieg die Heilungsrate im Laufe der Zeit deutlich an: von 74% im Zeitraum 1998–2001 auf 80% im Zeitraum 2010–2013. Im Diagnosezeitraum 2010–2013 lagen die geschätzten Heilungsraten für folgende Tumoren besonders hoch: Retinoblastom (99%), Hodgkin-Lymphom (98%), Nephroblastom (92%), Burkitt-Lymphom (91%), lymphatische Leukämie (90%) und Non-Hodgkin-Lymphom (89%). Schlusslicht waren ZNS-Tumoren mit 60%.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Botta berechneten für die längerfristige jährliche Sterblichkeitsrate – die Todesfälle aufgrund der Krebserkrankung nicht mit eingerechnet – einen Wert von 1,9 pro 1.000 Überlebende (in der Allgemeinbevölkerung: 0,2 pro 1.000). Besonders hoch war die Langzeitsterblichkeit für ZNS-Tumore (10,7 pro 1.000), Ewing-Sarkom (7,0), Rhabdomyosarkom (4,4), Non-Hodgkin-Lymphom (3,1) und Neuroblastom (2,9). Niedrigere Werte wurden für das Retinoblastom (0,8), das Nephroblastom (1,5) und die akute myeloische Leukämie (1,5) verzeichnet.

Signifikante Unterschiede innerhalb Europas

Insgesamt stieg die Überlebensrate im Laufe der Zeit bei allen Krebsarten zusammen um drei Prozentpunkte in sieben Jahren an. Dies führt das Forschungsteam vor allem auf verfeinerte Behandlungen zurück, wie zum Beispiel auf risikoangepasste Therapien für Leukämien und die Strahlentherapie für Ependymome bei Kindern unter drei Jahren sowie eine geringere Toxizität der Therapien.

„Leider sind immer noch signifikante Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern zu beobachten“, bedauern Botta et al. Eine umfassende Überwachung der Überlebensrate bei Krebs im Kindesalter in Europa und weltweit ist von entscheidender Bedeutung, um neue Erkenntnisse über die Behandlung der betroffenen Kinder zu gewinnen, organisatorische Änderungen im Gesundheitswesen zu fördern und Unterschiede zwischen den Ländern zu überbrücken.

Mit Ausnahme der akuten myeloischen Leukämie wurden im Zeitraum 2004–2014 nur geringfügige Verbesserungen der Überlebensrate bei Krebs im Kindesalter festgestellt. Zu den Gründen könnten die wenigen bahnbrechenden Fortschritte bei der Therapie oder der ungleiche Zugang zu den besten Behandlungen zählen.

Die Studie hat mehrere Einschränkungen: Die Analyse schließt Jugendliche aus. Zusätzlich fehlen in vielen Ländern zentrale Institutionen, die die Vergleichbarkeit der Daten zwischen und innerhalb der Länder ermöglichen. Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass keine Informationen zum Staging vorliegen. Darüber hinaus erschwert das Fehlen von Informationen über die Behandlung der Patientinnen und Patienten die Auswertung.

Referenz:

1.) Botta L et al.: Long-term survival and cure fraction estimates for childhood cancer in Europe (EUROCARE-6): results from a population-based study. Lancet Oncol 2022; https://doi.org/10.1016/S1470-2045(22)00637-4

Quelle: springermedizin.de