ASH: Neuer Erstlinienstandard beim DLBCL im Kommen

Lange konnte sich für die Behandlung von Patienten mit diffus-großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) keine Alternative zum langjährigen Standard R-CHOP etablieren. Mit einem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat könnte sich das ändern.

Polatuzumab vedotin ist ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, das spezifisch an das Antigen CD79b maligner B-Zellen bindet, in diese Zellen internalisiert wird und dort den Mitose-Hemmstoff Monomethylauristatin E (MMAE) freisetzt. In der Phase-III-Studie POLARIX1 stieg die Überlebenswahrscheinlichkeit für Patienten mit DLBCL mit der Kombination Polatuzumab Vedotin mit Rituximab, Cyclophosphamid, Doxorubicinund Prednison (Pola-R-CHP) im Vergleich zur Standardkombination Rituximab plus Cyclophosphamid, Doxorubivin, Vinchristin und Prednison (R-CHOP) signifikant an.

An der Studie teilgenommen hatten nicht vorbehandelte Patienten mit DLBCL und einem International Prognostic Index (IPI) von 2–5. Sie erhielten entweder sechs Zyklen Pola-R-CHP (mit einem Vincristin-Placebo, n=440) oder R-CHOP (mit einem Polatuzumab Vedotin-Placebo, n=439). Bei allen Patienten erfolgte anschließend die Gabe von zwei weitere Zyklen Rituximab. Primärer Endpunkt der Studie ist das durch den Prüfarzt beurteilte progressionsfreie Überleben (PFS).

Anzeige

Progressrisiko signifikant reduziert

Wie Prof. Herve Tilly vom Centre Henri Becquerel und der Universität von Rouen, Frankreich, anlässlich der ASH-Jahrestagung 2021 berichtete, resultierte Pola-R-CHP in einer 27%igen relativen Risikoreduktion für Progress, Rezidiv oder Tod gegenüber dem Standard R-CHOP (Hazard Ratio [HR] 0,73; 95% Konfidenzintervall [KI] 0,57–0,95; p<0,02). Die 24-Monats-PFS-Rate betrug mit Pola-R-CHP 76,7%, mit R-CHOP 70,2%. Das ereignisfreie Überleben (EFS) ergab eine ähnlichen Vorteil für Pola-R-CHP (HR: 0,75; 95% KI 0,58–0,96; p=0,02). Die Gesamtansprechraten war dagegen nicht signifikant unterschiedlich (Pola-R-CHP: 95,9% mit 86,6% Komplettansprechen [CR]; R-CHOP: 94,1% mit 82,7% CR).

Chance auf Heilung möglicherweise vergrößert

Es gab auch keinen Unterschied im Gesamtüberleben (HR 0,94; 95% KI 0,65–1,37; p=0,75). Tilly betonte jedoch, dass das PFS in der Erstlinie sehr entscheidend sei und möglicherweise die erhöhte Chance auf Heilung widerspiegele. Dafür spreche auch, dass Patienten im Kontrollarm zum Auswertungszeitpunkt bereits zu 30% Folgetherapien erhalten hatten, im Pola-R-CHP-Arm der Studie nur zu 23%. Das betraf alle Kategorien von Lymphom-Folgetherapien wie Bestrahlung (13,0 vs. 9,3%), systemische Therapie (23,5% vs. 17,0%), Stammzelltransplantation (7,1% vs. 3,9%) oder auch CAR-T-Zelltherapie (3,6% vs. 2,0%).

Wenig zusätzliche Toxizität

Das Sicherheitsprofil nannte Tilly in beiden Studienarmen vergleichbar. Unerwünschte Ereignisse (UE) des Grads 3/4 waren unter Pola-R-CHP mit 57,7% nicht häufiger als mit R-CHOP (57,5%). Schwere UE wurden bei 34,0% beziehungsweise 30,6% und Grad-5-UE bei 3,0% beziehungsweise 2,3% der Patienten in den beiden Armen registriert. Ein Abbruch der Studienmedikation wurde bei 9,2% der Patienten im Pola-R-CHP-Arm und bei 13,0% der mit R-CHOP behandelten Patienten dokumentiert. Periphere Neuropathien traten in beiden Gruppen ähnlich häufig auf (52,9% vs. 53,9%; Grad 3/4: 1,6% vs. 1,1%).

Tilly betonte, die Studienergebnisse würden den Einsatz von Pola-R-CHP zur initialen Behandlung eines DLBCL unterstützten.

Zeitgleich zu seiner Präsentation bei der ASH-Jahrestagung 2021 wurden die Ergebnisse der Studie POLARIX publiziert.2

Referenzen:

1.) Tilly H et al.: The POLARIX Study: Polatuzumab Vedotin with Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, and Prednisone (pola-R-CHP) Versus Rituximab, Cyclophosphamide, Doxorubicin, Vincristine and Prednisone (R-CHOP) Therapy in Patients with Previously Untreated Diffuse Large B-Cell Lymphoma. ASH 2021, LBA 1

2.) Tilly H et al., N Engl J Med. 2021 Dec 14

Anzeige

Quelle:

ASH Annual Meeting, 11.-14. Dezember 2021, Atlanta