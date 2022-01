ASH: Intensität der ALL-Therapie basierend auf MRD-Status festlegen?

Ob es sinnvoll ist, die Therapieintensität bei Kindern und jungen Erwachsenen mit akuter lymphatischer Leukämie (ALL) anhand des Status der minimalen Resterkrankung (MRD) anzupassen, haben britische Forscher in der UKALL-2003-Studie untersucht und stellten nun die 10-Jahres-Daten auf der 63. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) vor.

Mithilfe des MRD-Status lässt sich das Rezidivrisiko für Kinder und junge Erwachsene mit ALL bestimmen. Dies machten sich Forschende aus dem Vereinigten Königreich zunutze und wählten in der UKALL-2003-Studie die Therapieintensität von jungen ALL-Patienten anhand ihres MRD-Status aus. Dafür teilten sie die Patienten mit klinischem Standard- oder intermediärem Risiko einer Gruppe mit hohem MRD-Risiko und einer Gruppe mit niedrigem MRD-Risiko zu.

Die Patienten mit hohem MRD-Risiko erhielten randomisiert entweder eine Standardtherapie oder eine intensivierte Post-Remissionstherapie. Während jene mit geringem MRD-Risiko randomisiert ein oder zwei verzögerte Therapieintensivierungen nach Induktion, Konsolidierung und Interimserhaltungstherapie bekamen.

Für Patienten mit geringem MRD-Risiko veränderte ein deeskaliertes Therapieregime in der 5-Jahres-Auswertung der Studie weder das ereignisfreie Überleben (EFS), noch die Rückfallrate oder das Gesamtüberleben (OS) im Vergleich zur Standardbehandlung.1 Die Raten für EFS und OS unterschieden sich nun weiterhin nicht in der aktuellen Auswertung nach zehn Jahren, auch wenn sich laut Dr. Sujith Samarasinghe vom Great Ormond Street Hospital in London, UK, eine hohe Rückfallrate für einen im Vergleich zu zwei intensivierten Therapiezyklen (8,3 vs. 3,6%) ergab.2 Die Daten würden demnach auch im Langzeit-Follow-up zeigen, dass für ALL-Patienten mit geringem MRD-Risiko eine moderate Deeskalation der Therapie sicher ist, folgerte Samarasinghe.

Für Patienten mit hohem MRD-Risiko war der Vorteil im EFS, der sich nach fünf Jahren unter einer intensivierten Therapie gezeigt hatte,3 nach einem medianen Follow-up von zehn Jahren nicht mehr nachweisbar. Auch das OS verbesserte sich nicht durch die Therapieintensivierung. Allerdings gäbe es einen vorteilhaften Trend für Patienten mit einer B-Vorläufer-ALL und jene mit einer Hochrisiko-Zytogenetik, erläuterte Samarasinghe.

Quelle:

ASH Annual Meeting 2021, 11.-14. Dezember, Atlanta