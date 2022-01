ASH: Erstlinienanwendung von Dara/Len/Dex bei MM bietet Überlebensvorteile

Eine am ASH präsentierte Studie hat mittels einer Simulation verschiedener klinischer Studiendaten die Erstlinienanwendung von Daratumumab, Lenalidomid und Dexamethason im Vergleich zur Zweitlinienanwendung von Daratumumab-basierten Behandlungsschemata bei nicht-transplantfähigen Patienten mit multiplem Myelom untersucht und konnte einen Überlebensvorteil für Dara/Len/Dex in der Erstlinie feststellen.

Trotz großer Fortschritte in der Therapie des multiplen Myeloms, bleibt die Relevanz eines möglichst langen progressionsfreien Überlebens in der Erstlinientherapie unbestritten, zumal es in späteren Therapielinien hohe Abbruchraten gibt und bis zu 50% der Patienten nicht für eine Transplantation in Frage kommen. Die bislang vorliegenden Studiendaten sind unterschiedlich. In der MAIA-Studie konnte die Gabe von Daratumumab, Lenalidomid und Dexamethason (D-Rd) einen signifikanten PFS-Benefit (HR: 0,53, p<0.0001) und OS-Vorteil (HR: 0,68, p=0,0013) gegenüber Rd allein zeigen. In einer Subgruppenanlyse von Patienten ≥65 Jahre in der Studie SWOG S0777 zeigte das Regime aus Bortezomib, Lenalidomid und Dexamethason (VRd) keinen signifikanten OS-Benefit gegenüber Rd allein.

Eine am ASH präsentierte Untersuchung hat sich zum Ziel gesetzt, die Studiendaten miteinander zu vergleichen und zu simulieren, ob und inwieweit Dara/Len/Dex in der Erstlinie Vorteile gegenüber Daratumumab-basierten Regimen in der Zweitlinientherapie bieten. Es wurden drei potenzielle Therapiesequenzen untersucht und drei Therapiezeitpunkte bzw. Zeitpunkte im Krankheitsverlauf simuliert: 1L (Zeit bei Therapie + jedes nachfolgende therapiefreie Intervall), 2L (Zeit bei 2L + jede nachfolgende Therapie) und Tod. Die Therapiesequenzen entsprachen den klinischen Richtlinien: D-Rd in 1L, gefolgt von Pomalidomid (POM)- oder Carfilzomib (CAR)-basierten Therapien in 2L und VRd oder Rd in 1L, gefolgt von Daratumumab-basierten Therapien in 2L. Es wurde angenommen, dass die Patienteneigenschaften denen von Patienten aus der MAIA-Studie ähnlich sind. Die in 1L mit D-Rd und Rd verbrachte Zeit basierte auf den von MAIA abgeleiteten Time-to-Next-Treatment oder Death-(TTNT)-Kurven; TTNT-Kurven mit VRd wurden von den in der PEGASUS-Studie geschätzten PFS-HRs abgeleitet. Die Abbruchrate für die primäre Analyse (58,8%) basierte auf den MAIA-Daten. Darin waren aber auch jene Pateinten inkludiert, die nicht im Follow-up ausgewertet werden konnten, weswegen dieser Wert sehr hoch erscheint. In einer zweiten Analyse wurde die Abbruchrate mit 27,2% definiert (zensierte Patienten exkludiert). Es wurde angenommen, dass die Abbruchraten in allen Armen gleich sind.

Verwendung von D-Rd in der Erstlinie verbessert Gesamtüberleben

Die Verwendung von D-Rd in 1L verbesserte das mediane Gesamtüberleben um 2,5 bzw. 3,5 Jahre im Vergleich zu einer Verzögerung von Daratumumab-basierten Therapien zur 2L nach VRd bzw. Rd (Tab.). Die Wahrscheinlichkeit, nach fünf und zehn Jahren zu überleben, war mit D-Rd höher als mit VRd oder Rd als Initialtherapie. Veränderungen der Abbruchraten wirkten sich auf das erwartete mediane OS aus, aber der absolute Unterschied im medianen OS wurde beibehalten, mit einem OS-Vorteil von durchwegs >2 Jahren (Tab.).

Diese Ergebnisse stärken den Ansatz „best option first“ im Sinne einer frühen Anwendung von D-Rd bereits in der Erstlinie.



Referenz:

Fonesca R et al.: First-Line Use of Daratumumab, Lenalidomide, and Dexamethasone Confers Survival Benefit Compared with Second-Line Use of Daratumumab-Based Regimens in Transplant-Ineligible Patients with Multiple Myeloma: Analysis of Different Clinical Scenarios. ASH Annual Meeting 2021, Abstr. #118



Quelle:

63rd ASH Annual Meeting 2021, 11.–14.12.2021, Atlanta