ASCO: Langzeitdaten zu STAMP-Inhibitor bei CML

In der Primäranalyse der Phase-III-Studie ASCEMBL hatte Asciminib bei chronisch myeloischer Leukämie (CML) mit Intoleranz oder Resistenz auf vorangegangene Therapien eine höhere Wirksamkeit gezeigt als Bosutinib.1 Beim ASCO wurden die Follow-Up-Ergebnisse vorgestellt.2

In der 96-Wochen-Analyse war in der Asciminib-Gruppe weiter eine höhere Rate eines majoren molekularen Ansprechens (MMR) zu beobachten als in der Bosutinib-Gruppe (37,6% vs. 15,8%), berichtete Jorge E. Cortes, Direktor des Georgia Cancer Center in Augusta (USA).

Die MMR-Raten waren von Woche 24 bis 96 im Asciminib-Arm immer weiter angestiegen, während sie mit Bosutinib weitgehend gleich geblieben waren. Auch ein tiefes Ansprechen erreichten in Woche 96 mehr Patient*innen mit Asciminib als mit Bosutinib (MR4: 17,2% vs. 10,5%; MR4,5: 10,8% vs. 5,3%). Gleichzeitig wurde der STAMP-Inhibitor (STAMP für Specifically Target the ABL Myristoyl Pocket) weiter besser toleriert. Der Anteil der Patient*innen ohne Behandlungsversagen (Wirksamkeitsverlust oder Therapieabbruch aus anderen Gründen) lag nach zwei Jahren mit Asciminib bei 50,6%, mit Bosutinib bei 18,9%. „Das alles spricht für einen Langzeitvorteil von Asciminib“, erklärte Cortes.

Mehr Patienten können Therapie fortsetzen

In der ASCEMBL-Studie waren 233 Patient*innen mit CML in chronischer Phase, die bereits zwei und mehr TKIs erhalten hatten, im Verhältnis 2:1 randomisiert entweder mit Asciminib (40 mg zweimal täglich, n=157) oder Bosutinib (500 mg einmal täglich, n=76) behandelt worden. Nach mindestens 96 Wochen Beobachtung lag die mediane Therapiedauer mit Asciminib bei 23,7 Monaten mit Bosutinib bei 7,0 Monaten. 80,3% hatten in der Kontrollgruppe Bosutinib abgesetzt (unter anderem 35,5% wegen fehlender Wirksamkeit, 25,0% wegen Nebenwirkungen). 31,6% der Patient*innen hatten wegen fehlender Wirksamkeit vom Bosutinib- in den Asciminib-Arm der Studie gewechselt. In der Asciminib-Gruppe brachen 45,9% Patient*innen die Studienmedikation ab, davon 24,2% wegen Unwirksamkeit, 7,0% wegen Nebenwirkungen.

Thrombozytopenien waren mit Asciminib (bei längerer Expositionszeit) häufiger als mit Bosutinib (29,5% vs. 19,7%, Grad ≥3: 22,4% vs. 9,2%). Dagegen waren anderen Nebenwirkungen wie Diarrhö, Nausea, Hautausschläge, Erbrechen, erhöhte Leberwerte deutlich häufiger im Bosutinib-Arm.

