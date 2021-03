Hypokalzämie, Hypophosphatämie und Hypomagnesiämie

Zurück zum Zitat Committee on Reference Intervals and Decision Limits, International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Ichihara K, Ozarda Y, Barth JH, Klee G, Qiu L, Erasmus R et al (2017) A global multicenter study on reference values: 1. Assessment of methods for derivation and comparison of reference intervals. Clin Chim Acta 467:70–82 CrossRef