Ide-cel schlägt Standardtherapie bei multiplem Myelom

Wurden Myelompatienten bereits mit drei Wirkstoffklassen behandelt, ist eine CAR-T-Zelltherapie deutlich wirksamer als eine weitere Standardtherapie. In einer Phase-III-Studie sprachen 71% auf die Zelltherapie an, auf die konventionelle Behandlung nur 42%.

CAR-T-Zelltherapien erhalten meist nur Menschen, bei denen alle anderen Optionen versagt haben, entsprechend erfolgen die Zulassungen auf Basis recht kleiner, nicht kontrollierter Phase-II-Studien. Wie gut die Zelltherapien in früheren Phasen von Krebserkrankungen und gegen noch mögliche konventionelle Optionen bestehen, ist bislang wenig untersucht. Ein Team um Dr. Paula Rodríguez-Otero von der Clínica Universidad de Navarra in Pamplona hat nun den Nutzen des CAR-T-Zelltherapeutikums Ide-cel gegen Standardtherapien bei Personen mit refraktärem multiplem Myelom geprüft, die bisher drei Therapeutikaklassen während zwei bis vier Therapien erhalten hatten.1 In der zulassungsrelevanten Phase-II-Studie KarMMa waren die Betroffen noch mit im Median fünf bis sechs Vortherapien behandelt worden.

Um an der Studie KarMMa-3 teilnehmen zu können, mussten Myelomkranke bereits eine Behandlung mit einem Immunmodulator (Lenalidomid, Pomalidomid oder Thalidomid), einem Proteasomhemmer (Bortezomib, Carfilzomib oder Ixazomib) sowie dem CD38-Antikörper Daratumumab absolviert haben und eine Krankheitsprogression zeigen. Insgesamt nahmen 386 Myelomkranke an der Studie teil, zwei Drittel bekamen die Behandlung mit Ide-cel (Zieldosis: 150–450 x 106 Zellen), die übrigen eine von fünf zuvor festgelegten Standardtherapien, welche genau hing von den Vorbehandlungen und der Entscheidung der jeweiligen Ärztinnen und Ärzte ab. Am häufigsten entschieden sich diese für eine Kombination von Daratumumab, Pomalidomid und Dexamethason (43 Personen), gefolgt von Carfilzomib und Dexamethason (30 Personen) sowie Elotuzumab, Pomalidomid und Dexamethason (ebenfalls 30 Personen).

Die Betroffen waren im Median 63 Jahre alt, seit vier Jahren an dem Tumor erkrankt und mit drei Therapien vorbehandelt. Während der zuletzt erfolgten Behandlung hatten sie im Median nach sieben Monaten eine Tumorprogression entwickelt.

Progressionsfreies Überleben von mehr als 13 Monaten

Nach einer Studiendauer von median 18,6 Monaten zeigten rund zwei Drittel aller Behandelten erneut eine Tumorprogression. In der Gruppe mit Ide-cel lebten die Myelomkranken im Mittel 13,3 Monate progressionsfrei, in der Kontrollgruppe nur 4,4 Monate. Nach einem Jahr waren jeweils 55% und 30% progressionsfrei, unter Ide-cel war das Progressionsrisiko nach Berücksichtigung von diversen Begleitfaktoren um 51% geringer als unter einer Standardtherapie.

71% mit der CAR-T-Zelltherapie, aber nur 42% unter der Standardbehandlung sprachen auf die Therapie an, jeweils 39% und 5% erzielten eine Komplettresponse. Im Median hielt die Response 15 Monate unter Ide-cel und knapp 10 Monate unter der Standardbehandlung, jeweils 20% und 1% waren nach drei Monaten MRD-negativ.

Toxische Reaktionen von Grad 3 oder 4 wurden bei 93% unter der CAR-T-Zelltherapie sowie 75% mit der Standardtherapie beobachtet, Todesfälle bei jeweils 14% und 6%. Deutlich häufiger kam es mit Ide-cel zu einer Neutropenie, Anämie und Thrombozytopenie. Sechs Todesfälle unter Ide-cel und einer unter der Standardtherapie wurden auf die Behandlung zurückgeführt, zwei Myelomkranke unter Ide-cel starben an einem Zytokinsturm, die übrigen an einer Infekt-bedingten Sepsis.

Die Resultate bestätigten die gute Wirksamkeit von CAR-T-Zelltherapien im Vergleich zu konventionellen Therapeutika bei Personen mit refraktärem multiplem Myelom, so Rodríguez-Otero und Mitarbeitende. Die Responseraten waren weitgehend unabhängig von der Zahl der Vortherapien und lagen auf einem ähnlichen Niveau wie in der Vorgängerstudie KarMMa mit 73%.

Ide-cel richtet sich gegen das B-Zell-Reifungsantigen (BCMA) und ist in der EU seit 2021 in der Viertlinie bei rezidiviertem und refraktärem multiplem Myelom zugelassen.

