Interdisziplinäres Management immunmediierter Erkrankungen – eine österreichische Perspektive

93.

Robinson WH et al (2001) Demyelinating and neurologic events reported in association with tumor necrosis factor alpha antagonism: by what mechanisms could tumor necrosis factor alpha antagonists improve rheumatoid arthritis but exacerbate multiple sclerosis? Arthritis Rheum 44(9):1977–1983. https://​doi.​org/​10.​1002/​1529-0131(200109)44:9〈1977::AID-ART345〉3.0.CO