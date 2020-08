03.08.2020 | Innere Medizin | Redaktionstipp | Onlineartikel

Spurensuche in der Zelle

Forschungsgruppe entdeckt neues, RNA-modifizierendes Enzym

Forscher der Max Perutz Labs haben eine einzigartige chemische Reaktion am Ende von RNA-Molekülen zum ersten Mal in menschlichen Zellen nachgewiesen. Diese Reaktion war bisher nur in Bakterien und Viren bekannt. Auf der Suche nach deren Ursprung in Tausenden von Proteinen sind die Forscher dem Enzym ANGEL2 auf die Spur gekommen. ANGEL2 könnte eine wichtige Rolle bei zellulären Stressreaktionen spielen, welche bei verschiedenen neurodegenerativen Erkrankungen und Stoffwechselerkrankungen von Bedeutung.