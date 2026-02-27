Inkretinmimetika und Schilddrüsenkrebs: Gibt es ein Risiko?

Inkretinmimetika stellen hochwirksame Therapien dar, die neben einer ausgeprägten Gewichtsreduktion und Verbesserung der glykämischen Kontrolle zahlreiche weitere kardiometabolische Vorteile bieten. Dadurch können assoziierte Begleiterkrankungen positiv beeinflusst und sowohl Morbidität als auch Mortalität gesenkt werden. Daten aus tierexperimentellen Studien sind nicht direkt auf den Menschen übertragbar. Die gesunde Schilddrüse stellt kein Ziel einer Inkretintherapie beim Menschen dar. Unter einer Therapie mit Inkretinmimetika sind keine relevanten Anstiege des Calcitonins zu erwarten. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht kein nachgewiesener kausaler Zusammenhang zwischen einer Inkretintherapie und dem Risiko für Schilddrüsenkarzinome beim Menschen. Zudem ist das absolute Risiko für ein Schilddrüsenkarzinom gering und steht in keinem Verhältnis zum erwarteten Nutzen einer entsprechenden Pharmakotherapie, insbesondere bei PatientInnen mit hohem kardiometabolischem Risiko. Eine Inkretintherapie sollte jedoch nicht bei positiver Eigen- oder Familienanamnese für ein medulläres Schilddrüsenkarzinom oder eine multiple endokrine Neoplasie Typ 2 durchgeführt werden. Ein routinemäßiges Monitoring des Calcitonins wird nicht empfohlen.