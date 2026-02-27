Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
Journal für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel

Inkretinmimetika und Schilddrüsenkrebs: Gibt es ein Risiko?

  • 26.02.2026
  • Originalien
Verfasst von
Dr. Verena Parzer
Erschienen in
Journal für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel

Zusammenfassung

Inkretinmimetika stellen hochwirksame Therapien dar, die neben einer ausgeprägten Gewichtsreduktion und Verbesserung der glykämischen Kontrolle zahlreiche weitere kardiometabolische Vorteile bieten. Dadurch können assoziierte Begleiterkrankungen positiv beeinflusst und sowohl Morbidität als auch Mortalität gesenkt werden. Daten aus tierexperimentellen Studien sind nicht direkt auf den Menschen übertragbar. Die gesunde Schilddrüse stellt kein Ziel einer Inkretintherapie beim Menschen dar. Unter einer Therapie mit Inkretinmimetika sind keine relevanten Anstiege des Calcitonins zu erwarten. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht kein nachgewiesener kausaler Zusammenhang zwischen einer Inkretintherapie und dem Risiko für Schilddrüsenkarzinome beim Menschen. Zudem ist das absolute Risiko für ein Schilddrüsenkarzinom gering und steht in keinem Verhältnis zum erwarteten Nutzen einer entsprechenden Pharmakotherapie, insbesondere bei PatientInnen mit hohem kardiometabolischem Risiko. Eine Inkretintherapie sollte jedoch nicht bei positiver Eigen- oder Familienanamnese für ein medulläres Schilddrüsenkarzinom oder eine multiple endokrine Neoplasie Typ 2 durchgeführt werden. Ein routinemäßiges Monitoring des Calcitonins wird nicht empfohlen.
Titel
Inkretinmimetika und Schilddrüsenkrebs: Gibt es ein Risiko?
Verfasst von
Dr. Verena Parzer
Publikationsdatum
26.02.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Journal für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel
Print ISSN: 3004-8915
Elektronische ISSN: 3004-8923
DOI
https://doi.org/10.1007/s41969-026-00297-7
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.