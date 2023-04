Zusammenfassung

Ich lerne mit dir und du lernst mit mir, gemeinsam sind wir stark.

Die Schule Am Himmel ist ein Versuch, Gesellschaft und Lernen anders zu denken. Dies benötigt in erster Linie die Haltung, alle Lernenden als Individuen zu sehen und als solche wertzuschätzen. Die Lernenden werden in ihrer individuellen Situation abgeholt und Ressourcen aktivierend begleitet. Das Drehtürmodell am Vormittag ermöglicht es, mittels individueller Stundenpläne, je nach Stärken in andere Gruppen zu wechseln. Die Lernenden erfahren, wie wichtig Selbsteinschätzung ist und auch, damit umzugehen, wenn sie sich selbst überschätzen. Ein grundlegendes Ziel ist es, dass jedes Kind lernt, „sich in seiner Haut wohlzufühlen“, seinen eigenen Geist und Körper beruhigen zu können, Selbstvertrauen zu entwickeln, sich emotionale Intelligenz anzueignen und mit unterschiedlichen Stressfaktoren umgehen zu können. Daher „menschelt es“ in der Schule. Ein Sich-Ausprobieren, ein Sich-als-Teil-der-Gesellschaft fühlen dürfen, Beiträge zum Gemeinsamen leisten dürfen … Das will, darf und muss geübt werden.