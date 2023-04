Inklusion aus der Sicht von Schülerinnen

Im Folgenden werden die Berichte von drei jungen Frauen zusammengefasst, die aufgrund von Stoffwechselerkrankungen (Diabetes bzw. Hyperinsulinismus) einer besonderen Betreuung und Behandlung in diversen Ausbildungseinrichtungen bedurften oder bedürfen.

Stella Promussas, Lehramtsstudentin mit Hyperinsulinismus

Stella ist 23 Jahre alt, hat Kindergarten, Volksschule und Gymnasium absolviert und studiert derzeit an der Universität Wien die Lehramtsfächer Latein und Griechisch sowie Ethik, wo sie sich nach Absolvierung des Bachelors bereits im Masterstudium befindet. Sie hat kongenitalen Hyperinsulinismus, von Geburt an mit sehr schwerem Verlauf, der sich sukzessive gemildert hat. Sie benötigt nach wie vor eine Insulinpumpe mit Dauermedikation und ein strenges diätetisches Management, von dem ihre jeweils punktuelle Leistungsfähigkeit unmittelbar abhängig ist. Stella liefert einen Rückblick auf ihre gesamte bisherige Bildungskarriere und die Erfahrungen, die sie dabei gemacht hat.

Stellas Erinnerungen an die Zeit im Kindergarten sind davon geprägt, dass sie sich jederzeit gut umsorgt und gleichwertig behandelt gefühlt hat, obwohl ihr medizinisches und diätetisches Management damals noch äußerst aufwändig war. Sie fühlte sich nie von irgendwelchen Aktivitäten ausgeschlossen und durfte auch an allen Unternehmungen, die außer Haus stattfanden, teilnehmen.

Auch in der Volksschulzeit fühlte sich Stella gut aufgehoben und gleichwertig behandelt, was den regulären Unterricht betraf, vor allem, da für einen guten Teil der Unterrichtszeit eine eigene Lehrkraft mit ihrer Betreuung beauftragt war, aber auch, da sämtliche involvierten Lehrkräfte gut eingeschult waren und auf die besonderen Bedürfnisse Stellas gut eingingen.

Anders war dies in der Nachmittagsbetreuung: Stella wurde öfters das Gefühl vermittelt, dass sie bzw. ihre Betreuung eine unzumutbare Belastung darstelle oder dass man ihre Bedürfnisse nicht ernst nehme. Vor allem fühlte sie sich häufig aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, wenn sie an Unternehmungen nicht teilnehmen durfte, vorgeblich weil ihre Betreuungssituation ein zu großes Risiko dargestellt hätte. Sie erinnert sich noch gut daran, dass sie an Ausflügen in einen Park, der 300 m entfernt lag, teilnehmen durfte, jedoch nicht an Ausflügen in andere Parks, die 500 oder 1000 m weit weg lagen. Auch Ausflüge in Freizeitparks o. Ä. fanden ohne sie statt.

All das änderte sich im Gymnasium, wo eine sehr engagierte Direktorin dafür sorgte, dass sämtliche Lehrkräfte von Stellas Klasse in ihr Management eingeschult wurden und wo eine unglaublich engagierte Frau Klassenvorstand acht Jahre lang dafür sorgte, dass Stella, wenn irgend möglich, an sämtlichen Aktivitäten der Klasse teilnehmen konnte. Dass Stella während des Unterrichts permanent mit ihrem eigenen Management beschäftigt war (regelmäßiges Messen des Blutzuckers, Trinken von Spezialnahrung, normales Essen und Trinken), war von vornherein überhaupt kein Thema. In Stellas Erinnerung ist diese Zeit verbunden mit einem Gefühl der großen Dankbarkeit für überaus engagierte Einzelpersonen, die ihr ein normales Klassenleben ermöglicht haben. Die einzige Person, die ihr laut ihrer Erinnerung „Steine in den Weg gelegt“ habe, sei der Schularzt gewesen, der ihr die Teilnahme an der Sportwoche nicht gestatten wollte (sie durfte dann mit einer auf Schulkosten finanzierten zusätzlichen Betreuungsperson doch teilnehmen). Auch bei Turnlehrerinnen stieß Stella teilweise auf Unverständnis dafür, dass ihre körperliche Leistungsfähigkeit nicht mit der ihrer gesunden Mitschülerinnen vergleichbar war.

An der Universität ist das Management von Stellas Krankheit bereits so zur Routine geworden, dass es im Regelbetrieb gar nicht mehr auffällt und dass Stella keine Sonderkonditionen in Anspruch nehmen muss, aber auch nicht möchte, selbst wenn ihr solche bereitwillig zugestanden würden. Irritierend ist für Stella allerdings, dass sie ausgerechnet innerhalb der allgemeinen pädagogischen Ausbildung des Lehramtsstudiums auf Unverständnis für die Perspektive einer Person mit Behinderung stößt. Sie berichtet von einer seltsam anmutenden Erfahrung in einer Lehrveranstaltung zu inklusiver Pädagogik: Als sie die Vortragende darauf hinwies, dass die Formulierung „behinderte Menschen“ nicht dem aktuellen Wording entspreche und man heute von „Menschen mit Behinderung“ spreche, nahm diese den Vorschlag zunächst an. In der nächsten Stunde sprach sie aber wieder von „behinderten Menschen“, und als Stella ihren Hinweis wiederholte, meint sie, ihre Formulierung sei ohnehin in Ordnung, da die „Community“ damit ohnehin einverstanden sei. Stella erinnert sich noch, dass nicht nur sie, sondern auch andere Studienkolleg*innen diese Äußerung aus dem Munde einer ausgewiesenen Spezialistin für inklusive Pädagogik als diskriminierend empfanden.

Diskriminierung erfährt Stella eher außerhalb ihrer Ausbildung, etwa beim Erwerb des Führerscheins, wo die Erbringung von zusätzlichen Gutachten auch noch Zusatzkosten verursachte, oder beim Besuch im Krankenhaus, wenn ihr zuletzt die Mitnahme einer Begleitperson verwehrt wurde, da sie ja schon erwachsen sei.

Stella ist sich bewusst, dass ihre Ausbildung nur dadurch ermöglicht wurde, dass sie eine äußerst engagierte Mutter hat, die ihre Rechte immer wieder einfordert und, wenn es sein muss, auch erkämpft und die ihr somit ein inzwischen weitgehend normales Leben ermöglicht hat. Sie bringt das so auf den Punkt:

„Ich möchte in der Tat möglichst normal behandelt werden. Ich hätte aber auch gerne, dass ich ernst genommen werde, wenn ich sage, dass ich trotz meines Erwachsenenalters meine Mutter bei Arztterminen gerne noch dabeihabe, weil es für mich eine zusätzliche Sicherheit darstellt.“