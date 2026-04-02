Inflammation und Hämoglobin-Sauerstoffaffinität

Die Sauerstoffversorgung des Gewebes ist bei kritisch kranken und septischen Patient:innen häufig kompromittiert. Während mikrozirkulatorische Störungen bei Sepsis gut dokumentiert sind, bleibt der direkte Einfluss inflammatorischer Prozesse auf die Sauerstofftransportfunktion der Erythrozyten weitgehend unklar. Diese Studie liefert neue Erkenntnisse über die Stabilität der Hämoglobin-Sauerstoffaffinität unter Inflammation und einen signifikanten Effekt von Dexamethason.

Neuere Erkenntnisse zeigen, dass Erythrozyten nicht nur passive Sauerstoffträger sind, sondern aktiv an inflammatorischen Prozessen teilnehmen. Sie können über den Duffy-Antigen-Rezeptor für Chemokine (DARC) Zytokine binden und als dynamische Zytokinreservoire fungieren []. Wie diese inflammatorische Interaktion ihre primäre Funktion – den Sauerstofftransport – beeinflusst, ist jedoch wenig verstanden.

Bei kritisch kranken und septischen Patient:innen ist die Sauerstoffversorgung durch vermindertes Herzzeitvolumen, reduzierten arteriellen Sauerstoffgehalt und mikrozirkulatorische Dysfunktion häufig beeinträchtigt []. Die Sauerstoffbindungskurve (ODC) beschreibt die Beziehung zwischen Sauerstoffpartialdruck (pO) und Hämoglobinsättigung (SO) und ist fundamental für das Verständnis des Sauerstofftransports. Die Hämoglobin-Sauerstoff Affinität, quantifiziert durch den p50-Wert, wird durch verschiedene physiologische Faktoren wie pH, Temperatur, pCOund dem Gehalt an 2,3-Bisphosphoglycerat (2,3-BPG) beeinflusst [].

Nach Genehmigung durch die Ethikkommission der Medizinischen Universität Innsbruck wurden Blutproben von zehn gesunden männlichen Probanden in vier Gruppen aufgeteilt: Kontrolle, Lipopolysaccharid (LPS), LPS mit Dexamethason sowie LPS mit Noradrenalin, siehe Abb.. Die Proben wurden nach Stimulation zwei Stunden bei 37 °C inkubiert. Die ODC wurde mittels einer etablierten Hochdurchsatzmethode bestimmt, die p50-Werte und Hill-Koeffizienten liefert []. Zusätzlich wurden Blutgasanalysen, 2,3-BPG-Konzentrationen und Interleukin-6(IL-6)-Spiegel zur Erfassung metabolischer Parameter und der inflammatorischen Antwort gemessen.

Experimentelles Design zur Untersuchung des Einflusses von LPS-induzierter Inflammation und pharmakologischer Interventionen (Dexamethason und Noradrenalin) auf die Sauerstoffdissoziationskurve (ODC).Lipopolysaccharid,Dexamethason,Noradrenalin,Interleukin‑6. Aus Staier et al. 2025 [

Überraschenderweise führte die Dexamethason-Ko-Behandlung zu signifikant höheren p50-Werten im Vergleich zu LPS allein (29,2 vs. 26,9 mm Hg, p = 0,030) und veränderten Hill-Koeffizienten (2,47 vs. 2,65, p = 0,002), was eine Rechtsverschiebung der ODC anzeigt. Noradrenalin zeigte antiinflammatorische Effekte mit reduzierten IL-6-Spiegeln, veränderte jedoch die Sauerstoffbindungseigenschaften nicht signifikant.

Lipopolysaccharid induzierte eine effektive inflammatorische Aktivierung mit signifikant erhöhten IL-6-Spiegeln (1416 vs. 3 ng/l,= 0,002). Trotz dieser robusten Entzündungsreaktion zeigten die p50-Werte und Hill-Koeffizienten keine signifikanten Unterschiede zwischen LPS-stimulierten Proben und Kontrollen. Die primären Sauerstoffbindungseigenschaften des Hämoglobins blieben unverändert, siehe Abb.

p50-, 2,3-BPG- und IL-6-Werte in den experimentellen Gruppen. Daten dargestellt als Median (Q1–Q3),= 10. *< 0,05 im Vergleich zur Kontrollgruppe mittels gepaarten Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Tests. 2,3-BPG-Werte der LPS + Noradrenalin-Gruppe wurden aufgrund begrenzter Ressourcen nicht analysiert.2,3-Bisphosphoglycerat,Lipopolysaccharid,Interleukin‑6. Aus Staier et al. 2025 [

Klinische Relevanz für die Anästhesie

Die Stabilität der Sauerstoffbindungseigenschaften während inflammatorischer Stimulierung legt nahe, dass die Sepsis-assoziierte Gewebehypoxie primär aus mikrozirkulatorischer und mitochondrialer Dysfunktion resultiert und nicht aus veränderten Hämoglobineigenschaften. Klinisch beobachtete Veränderungen der Sauerstoffaffinität bei septischen Patient:innen sind wahrscheinlich sekundäre Folgen spezifischer metabolischer Entgleisungen wie Azidose mit in der Folge reduzierten 2,3-BPG-Konzentrationen, Hypophosphatämie oder Transfusion von gelagertem Blut mit erniedrigtem 2,3-BPG-Gehalt und nicht direkte Effekte der Inflammation selbst. Dies ist eine wichtige Erkenntnis für das Verständnis der Pathophysiologie des septischen Schocks.

6 ]. Die Dexamethason-induzierte Rechtsverschiebung der ODC präsentiert komplexe klinische Implikationen. Eine Rechtsverschiebung erleichtert die Sauerstoffabgabe an periphere Gewebe und könnte bei septischem Schock mit erhaltener Lungenfunktion vorteilhaft sein. Jedoch könnte dieser Effekt bei akutem Lungenversagen (ARDS) oder schwerem COVID-19, wo eine erhöhte Sauerstoffaufnahme in der kompromittierten Lunge günstiger wäre, kontraproduktiv sein. Dies wird besonders relevant bei Patient:innen unter lungenprotektiver Beatmung mit permissiver Hyperkapnie [].