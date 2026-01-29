Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
Urologie in der Praxis

Unerfüllter Kinderwunsch: männliche Faktoren und Therapiemöglichkeiten

Verfasst von
Dr. med. Christof Achermann
Erschienen in
Urologie in der Praxis

Zusammenfassung

Die männliche Fertilität ging in den letzten Jahrzehnten weltweit kontinuierlich zurück. Bei etwa 50 % der Paare mit unerfülltem Kinderwunsch ist bereits heute ein männlicher Infertilitätsfaktor ursächlich beteiligt. Zahlreiche behandlungsbedürftige Ursachen – darunter ein ungünstiger Lebensstil, Varikozelen, Infektionen, hormonelle Störungen, Malignome und genetische Anomalien – können die männliche Fertilität beeinträchtigen und sollten frühzeitig erkannt werden.
Deshalb wird eine zeitgleiche andrologische Abklärung des Mannes zusammen mit seiner Partnerin empfohlen, unabhängig vom Ergebnis des Spermiogramms. So lassen sich Diagnostik und Management des unerfüllten Kinderwunsches beschleunigen, die Wahrscheinlichkeit für eine Spontankonzeption erhöhen und relevante Gesundheitsprobleme beim Mann frühzeitig erkennen.
Titel
Unerfüllter Kinderwunsch: männliche Faktoren und Therapiemöglichkeiten
Verfasst von
Dr. med. Christof Achermann
Publikationsdatum
22.01.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Urologie in der Praxis
Print ISSN: 2661-8737
Elektronische ISSN: 2661-8745
DOI
https://doi.org/10.1007/s41973-026-00320-z
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.
Bildnachweise
Arzt-Patienten-Gespräch/© amnaj / stock.adobe.com