Indikationen, Durchführung, Ergebnisse und Komplikationen eines transjugulären portosystemischen Shunts (TIPS)

Ergebnisse

Die häufigste Indikation war ein therapierefraktärer Aszites (48 %). In 73 % dieser Fälle wurde eine Kontrolle des Aszites danach beobachtet, allerdings benötigte ein Großteil (56 %) nach wie vor Diuretika. Die Menge an Aszites wurde durch die Implantation deutlich reduziert (54 % vs. 20 %). Eine Freiheit von Rezidivblutungen wurde in 72 % erreicht. Wir erreichten eine 30-Tage-Mortalität von 5 % und eine Gesamtmortalität von 28 %. Die häufigste postinterventionelle Komplikation war die hepatische Enzephalopathie (28 %) wenige Wochen nach Implantation und bei 20 % beim letzten Kontrolltermin. In 8 % der PatientInnen wurde eine Lebertransplantation durchgeführt und in 18 % ein Hepatocelluläres Karzinom (HCC) diagnostiziert. Der BMI und die Laborwerte unterlagen nur geringen Schwankungen. 84 % nahmen nach Implantation einen Thrombozytenaggregationshemmer ein. Der MELD-Score stieg nach Implantation (Mittelwert 12 vs. 13) an, stabilisierte sich aber beim letzten Kontrolltermin wieder.