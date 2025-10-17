Inanspruchnahme von Psychotherapie in Österreich: Hürden und förderliche Faktoren aus Patient:innensicht

Vor diesem Hintergrund untersucht der Beitrag, welche Hürden und förderlichen Faktoren Patient:innen aus ihrer Perspektive beschreiben und wie sich diese zwischen städtischen und ländlichen Regionen unterscheiden. Zu berücksichtigen ist, dass alle Befragten einen Therapieplatz fanden und die geschilderten Hürden überwinden konnten.

Hürden bei der Inanspruchnahme von Psychotherapie können sowohl intern (z. B. Scham, mangelnde Problemwahrnehmung) als auch extern (z. B. fehlende Informationen, strukturelle Hindernisse) wirksam sein. Neben der Forschung zu hinderlichen Faktoren rücken in den letzten Jahren auch förderliche Faktoren stärker in den Fokus, etwa unterstützende soziale Netzwerke oder der Wunsch nach Veränderung (Kantor et al.). Eine österreichische qualitative Studie zeigte, dass insbesondere bürokratische Hürden, Stigmatisierung und Schwierigkeiten bei der Orientierung im medizinischen System als häufige Barrieren beschrieben wurden, während Empfehlungen durch Familienangehörige, Freund:innen und Hausärzt:innen den Zugang erleichterten (Sagerschnig et al.).

Trotz einer grundsätzlich gut ausgebauten psychotherapeutischen Versorgungsstruktur bestehen weiterhin Hürden beim Zugang zur Psychotherapie (Carbonell et al.) – auch in Österreich, wo ein deutlicher Unterschied zwischen dem tatsächlichen Behandlungsbedarf und den verfügbaren Therapieplätzen angenommen wird (Plessen et al.). Strukturelle Hürden wie begrenzte Kostenübernahme durch Krankenkassen, lange Wartezeiten, komplexe Antragsverfahren oder unzureichend integrierte Angebote erschweren den Zugang (Löffler-Stastka und Hochgerner; Sagerschnig et al.; Schigl et al.). Schätzungen zufolge sind rund 23 % der Bevölkerung jährlich von psychischen Störungen mit Krankheitswert betroffen, jedoch wird nur ein Teil davon im Versorgungssystem erfasst; tatsächlich können derzeit lediglich etwa 3,8 % der Bevölkerung psychotherapeutisch versorgt werden (Parlament der Republik Österreich).

Methoden

2024 ), einer naturalistischen Beobachtungsstudie im niedergelassenen Bereich in Österreich. Grundlage sind ausschließlich Interviews mit Patient:innen. Eine erste Auswertung wurde bereits von Schaffler et al. ( 2022 ) publiziert, jedoch ohne Gruppenvergleich und ausschließlich mit Daten aus 2021. Für die aktuelle Analyse wurden zusätzlich 22 Interviews aus 2022 berücksichtigt, sodass insgesamt 43 Patient:innen einbezogen wurden. Zum Zeitpunkt des Interviews befanden sich alle in laufender Psychotherapie und hatten zwischen fünf und 40 Sitzungen absolviert; die Mehrheit war weiblich (69,8 %, n = 30). Die Interviews wurden von dafür geschulten Psychotherapiestudierenden unter Supervision der Universität für Weiterbildung Krems (UWK) geführt. Die Analyse basiert auf Daten der POPP-Studie (Prozess und Outcome in psychotherapeutischen Praxen) (Schaffler et al.), einer naturalistischen Beobachtungsstudie im niedergelassenen Bereich in Österreich. Grundlage sind ausschließlich Interviews mit Patient:innen. Eine erste Auswertung wurde bereits von Schaffler et al. () publiziert, jedoch ohne Gruppenvergleich und ausschließlich mit Daten aus 2021. Für die aktuelle Analyse wurden zusätzlich 22 Interviews aus 2022 berücksichtigt, sodass insgesamt 43 Patient:innen einbezogen wurden. Zum Zeitpunkt des Interviews befanden sich alle in laufender Psychotherapie und hatten zwischen fünf und 40 Sitzungen absolviert; die Mehrheit war weiblich (69,8 %,= 30). Die Interviews wurden von dafür geschulten Psychotherapiestudierenden unter Supervision der Universität für Weiterbildung Krems (UWK) geführt.

Die Patient:innen wurden von ihren behandelnden Psychotherapeut:innen zur Teilnahme eingeladen und meldeten sich anschließend selbstständig über eine dafür eingerichtete Homepage an. Für die Analyse wurden jene Interviewpassagen ausgewertet, die auf erzählgenerierende Fragen zum Therapiebeginn, zu Umständen der Aufnahme sowie zu ersten Erfahrungen fokussierten.

2015 ), unterstützt durch die Software ATLAS.ti. Das Kategoriensystem wurde zunächst deduktiv auf Basis einschlägiger Literatur entwickelt (z. B. bekannte Hürden wie finanzielle oder organisatorische Schwierigkeiten sowie förderliche Faktoren wie soziale Unterstützung). Dieses Gerüst wurde im Kodierprozess induktiv erweitert und präzisiert, sodass wiederkehrende patient:innenbezogene Aspekte aufgenommen werden konnten. Die finalen Kategorien beziehen sich sowohl auf Hürden als auch auf förderliche Faktoren der Aufnahme und Fortsetzung von Psychotherapie und sind im Ergebnisteil in Abb. 1 Die Auswertung erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (), unterstützt durch die Software ATLAS.ti. Das Kategoriensystem wurde zunächst deduktiv auf Basis einschlägiger Literatur entwickelt (z. B. bekannte Hürden wie finanzielle oder organisatorische Schwierigkeiten sowie förderliche Faktoren wie soziale Unterstützung). Dieses Gerüst wurde im Kodierprozess induktiv erweitert und präzisiert, sodass wiederkehrende patient:innenbezogene Aspekte aufgenommen werden konnten. Die finalen Kategorien beziehen sich sowohl auf Hürden als auch auf förderliche Faktoren der Aufnahme und Fortsetzung von Psychotherapie und sind im Ergebnisteil in Abb.dargestellt. Zur Sicherung qualitativer Gütekriterien wurde der Kodierprozess transparent dokumentiert. Reflexivität wurde durch wiederholte gemeinsame Reflexionen im Forschungsteam berücksichtigt.

n = 14) und eine städtische Gruppe aus Orten mit mehr als 25.000 Einwohner:innen ( n = 29). Diese Schwelle orientiert sich an der Typologie der Statistik Austria (Statistik Austria 2021 ), in der ein Bevölkerungspotential von mindestens 25.000 als Kriterium für die Abgrenzung urbaner Kernzonen herangezogen wird. Die Ergebnisse werden in Tabellen deskriptiv als absolute Zahlen und Prozentwerte dargestellt. Der Vergleich nach Wohnortgröße folgt einem qualitativ orientierten Zusammenhangsanalysedesign (Mayring 2016 , S. 13); Häufigkeitsauszählungen können hier Hinweise auf die Relevanz bestimmter Kategorien geben (Mayring 2015 , S. 53). Ergänzend durchgeführte χ2- und Fisher-Exakt-Tests ergaben keine belastbaren signifikanten Unterschiede. Aufgrund mehrfach sehr kleiner bzw. leerer Zellen berichten wir Unterschiede daher ausschließlich deskriptiv als Muster, die auf weiteren Forschungsbedarf verweisen. Für den Gruppenvergleich wurde das Sample nach Gemeindegröße aufgeteilt: eine ländliche Gruppe aus Orten mit weniger als 25.000 Einwohner:innen (= 14) und eine städtische Gruppe aus Orten mit mehr als 25.000 Einwohner:innen (= 29). Diese Schwelle orientiert sich an der Typologie der Statistik Austria (Statistik Austria), in der ein Bevölkerungspotential von mindestens 25.000 als Kriterium für die Abgrenzung urbaner Kernzonen herangezogen wird. Die Ergebnisse werden in Tabellen deskriptiv als absolute Zahlen und Prozentwerte dargestellt. Der Vergleich nach Wohnortgröße folgt einem qualitativ orientierten Zusammenhangsanalysedesign (Mayring, S. 13); Häufigkeitsauszählungen können hier Hinweise auf die Relevanz bestimmter Kategorien geben (Mayring, S. 53). Ergänzend durchgeführte χ- und Fisher-Exakt-Tests ergaben keine belastbaren signifikanten Unterschiede. Aufgrund mehrfach sehr kleiner bzw. leerer Zellen berichten wir Unterschiede daher ausschließlich deskriptiv als Muster, die auf weiteren Forschungsbedarf verweisen.

Die Interviews wurden im Rahmen der POPP-Studie erhoben, die ursprünglich breiter auf psychotherapeutische Prozesse und deren Outcome abzielte. Die vorliegende Auswertung stellt somit eine Sekundäranalyse dar, die sich spezifisch auf Hürden und förderliche Faktoren beim Zugang konzentriert. Das narrative Vorgehen mittels offener Einstiegsfragen zu den Umständen des Therapiebeginns erlaubt eine vertiefende Nutzung der vorhandenen Daten, bringt jedoch auch Einschränkungen mit sich, da die Interviewleitfäden und Nachfragen seitens der Interviewer:innen nicht spezifisch auf Zugangsaspekte ausgerichtet waren.

Diese Studie wurde in Übereinstimmung mit der Deklaration von Helsinki durchgeführt. Die Genehmigung wurde von der Ethikkommission der Donau-Universität Krems, Österreich, erteilt (EK GZ 28/2018-2021).