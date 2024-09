Impfempfehlungen bei Immunsupprimierten

Zurück zum Zitat Farisogullari B, Lawson-Tovey S, Hyrich KL, Gossec L, Carmona L, Strangfeld A, Mateus EF, Schäfer M, Rodrigues A, Hachulla E et al (2024) Factors associated with disease flare following SARS-CoV‑2 vaccination in people with inflammatory rheumatic and musculoskeletal diseases: results from the physician-reported EULAR Coronavirus Vaccine (COVAX) Registry. Ann Rheum Dis. https://doi.org/10.1136/ard-2024-225869CrossRefPubMed