Immunonkologie heute: Fortschritte, Herausforderungen und Perspektiven

Heute geht es um das spannende Thema Biomarker und ihre Testungen. Wichtige Fragen sind: Was bedeuten die Ergebnisse der Biomarker-Testung für die Therapieplanung mit Immun-Checkpoint-Inhibitoren; was gibt es Neues auf diesem Feld und was von diesem vielen Neuen ist wirklich in der Klinik relevant.

Dieses Audio-Angebot entstand mit freundlicher Unterstützung von MSD Österreich und ist mit 2 Fortbildungspunkten dotiert.