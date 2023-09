Die Bedeutung der Influenza wird trotz hoher Krankheits- und Todeszahlen oft unterschätzt, was sich in niedrigen Impfraten in Deutschland und Österreich widerspiegelt. Die Influenzaimpfung stößt, trotz ihres unbestrittenen Nutzens, auf zahlreiche Hindernisse wie bürokratische Hürden, Informationsdefizite oder Fehlwahrnehmungen, welche es zu überwinden gilt.