Ich seh’, ich seh’, was Du (noch) nicht siehst!

Tumoren der Wirbelsäule und des Rückenmarks sind bei Kindern und Jugendlichen zwar selten, haben aber massive Auswirkungen auf die Betroffenen.

Die klinische Symptomatik hängt von der Lokalisation des Tumors sowie vom Entwicklungsstadium des Kindes ab. Symptome können in ihrer Ausprägung schwanken, ein unauffälliger neurologischer Untersuchungsbefund schließt einen Tumor nicht aus. Persistierende Symptome müssen weiter abgeklärt werden. Eine frühe Diagnose ist entscheidend, da sie das funktionelle Outcome und die Lebensqualität der betroffenen Kinder deutlich verbessern kann. Bei klinischem Verdacht sollte eine dringliche MRT-Untersuchung erfolgen. Bei jüngeren Kindern kann hierfür eine Narkose erforderlich sein.