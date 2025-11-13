Ich seh’, ich seh’, was Du (noch) nicht siehst!
Red Flags erkennen: Tumoren des Rückenmarks und der Wirbelsäule im Kindesalter
- Open Access
- 12.11.2025
- Kasuistik und Review
Zusammenfassung
Tumoren der Wirbelsäule und des Rückenmarks sind bei Kindern und Jugendlichen zwar selten, haben aber massive Auswirkungen auf die Betroffenen.
Die klinische Symptomatik hängt von der Lokalisation des Tumors sowie vom Entwicklungsstadium des Kindes ab. Symptome können in ihrer Ausprägung schwanken, ein unauffälliger neurologischer Untersuchungsbefund schließt einen Tumor nicht aus. Persistierende Symptome müssen weiter abgeklärt werden. Eine frühe Diagnose ist entscheidend, da sie das funktionelle Outcome und die Lebensqualität der betroffenen Kinder deutlich verbessern kann. Bei klinischem Verdacht sollte eine dringliche MRT-Untersuchung erfolgen. Bei jüngeren Kindern kann hierfür eine Narkose erforderlich sein.
Nach Diagnosestellung muss sofort der Transfer an ein spezialisiertes interdisziplinäres Zentrum erfolgen, in dem eine umfassende interdisziplinäre Expertise für die Betreuung und Behandlung dieser Kinder und Jugendlichen gebündelt ist.
Fallbeispiele
Marianne, 2 Jahre (Name geändert)
Im Dezember zeigte Marianne erstmals ein gebücktes Gangbild und eine Skoliose, in etwa zur gleichen Zeit fiel den Eltern auch eine Obstipation auf. Die Familie suchte die betreuende Kinderfachärztin auf, die aufgrund dieser Symptome eine Vorstellung an einer nahegelegenen Kinderabteilung und in weiterer Folge der orthopädischen Abteilung eines Universitätsklinikums in die Wege leitete. Es wurden Röntgenbilder der Wirbelsäule angefertigt und eine idiopathische, vermutlich genetisch bedingte, linkskonvexe, lumbale Skoliose (Cobb-Winkel < 20°) diagnostiziert und eine Physiotherapie nach Schroth verordnet. Es wurde eine Kontrolluntersuchung nach einem halben Jahr empfohlen. Im März des Folgejahres kam es zu einer deutlichen Progression der Beschwerden: Die Skoliose nahm zu und es kam zu einer auffälligen Kopfschiefhaltung. Zudem begann Marianne über Rückenschmerzen zu klagen, die eine tägliche Einnahme von Analgetika erforderlich machten. Die Familie war entsprechend besorgt und machte ein Entwicklungsambulatorium ausfindig, um eine weitere Meinung einzuholen. Aufgrund der klinischen Symptomatik und der rapiden Progression der Skoliose wurde die kleine Patientin an ein nahegelegenes Landesklinikum zur weiterführenden Bildgebung überwiesen, um einen zugrundeliegenden Prozess der Wirbelsäule oder des Rückenmarks auszuschließen. Dort konnte mittels Magnetresonanztomographie (MRT) ein ausgedehnter, teils solider, teils zystischer intraspinaler Tumor im Bereich der Brustwirbelsäule von Höhe Th6 bis Th12 nachgewiesen werden (Abb. 1). Es erfolgte die sofortige Überstellung an ein Zentrum für pädiatrische Neuroonkologie an einer tertiärmedizinischen Kinderabteilung und in der Folge die Resektion des Tumors durch das dortige Team der pädiatrischen Neurochirurgie unter Neuromonitoring. Die integrierte neuropathologische Diagnose ergab das Vorliegen eines niedriggradigen Glioms (pilozytisches Astrozytom, WHO Grad 1, FGFR::TACC1-Fusion). Aufgrund der Histologie und des nahezu vollständigen Resektionsausmaßes wurde im interdisziplinären pädiatrisch-neuroonkologischen Tumorboard festgelegt, dass derzeit keine weitere onkologische Therapie erforderlich sei und engmaschige MRT-Verlaufskontrollen indiziert sind. Eine weitere engmaschige Physiotherapie und orthopädische Verlaufsuntersuchungen/Betreuung sind jedenfalls notwendig.
Sofia, 7 Jahre (Name geändert)
Im Juni klagte Sofia über eine eingeschränkte Beweglichkeit der Halswirbelsäule sowie ausgeprägte Nackenschmerzen, die so stark waren, dass ein Schulbesuch nicht mehr möglich war. Mitte Juli persistierten die Beschwerden unverändert, begleitet von einem hohen Bedarf an Schmerzmedikation. Zusätzlich zeigten sich neu aufgetretene Einschränkungen bei Greifbewegungen mit der rechten Hand. Bei einer Vorstellung im Krankenhaus wurde der Verdacht auf eine Schultermyotrophie geäußert. In der Folge wurde eine Behandlung mit Kortison und intravenösen Immunglobulinen (IVIG) eingeleitet. Ende Juli zeigte sich jedoch keine Besserung; im Gegenteil, alle bestehenden Symptome blieben bestehen oder verschlechterten sich weiter. Es kam zu einer zunehmenden Schwäche in den Beinen, bis die Patientin schließlich nicht mehr gehen konnte. Eine daraufhin durchgeführte MRT-Untersuchung ergab den Nachweis eines spinalen Tumors im Bereich der Hals- und oberen Brustwirbelsäule von C2 bis Th1. Auch Sofia wurde an ein Zentrum für pädiatrische Neuroonkologie an einer tertiärmedizinischen Kinderabteilung überstellt und erhielt eine Tumorresektion. Bei ihr ergab die neuropathologische Diagnose ein H3K27-alteriertes Mittelliniengliom (WHO Grad 4) welches auch in der heutigen Zeit noch eine infauste Prognose mit sich bringt. Trotz einer konkomitanten Radiochemotherapie und anschließender Fortführung der Chemotherapie verstarb die Patientin leider 18 Monate nach der Diagnosestellung.
Fazit.
Die ausgeprägten Symptome bestanden lange im Vorfeld und die Diagnose wurde verzögert gestellt. Diese beiden Fallbeispiele sind repräsentativ für das verlängerte prädiagnostische Intervall, das für Patientinnen und Patienten mit spinalen Tumoren oft typisch ist.
Hintergrund
Spinale Tumoren im Kindesalter sind selten, ihre Auswirkungen auf die Patientinnen und Patienten können aber massiv sein. Unspezifische Symptome wie Rückenschmerzen, Hinken oder Blasenfunktionsstörungen führen nicht selten zunächst zu umfangreichen orthopädischen, physiotherapeutischen oder psychosomatischen Abklärungen [1]. Häufig vergeht bis zur Diagnose wertvolle Zeit – Zeit, in der neurologische Ausfälle zunehmen können oder eine Restitutio ad integrum deutlich erschwert wird. Der wichtigste Schritt bleibt die frühe Diagnosestellung und somit schlicht, an die mögliche Diagnose eines (spinalen) Tumors zu denken. Dieser Artikel soll helfen, das Bewusstsein für dieses Krankheitsbild zu schärfen, und konkrete Hinweise geben, wann (auch) an einen spinalen Tumor gedacht werden sollte.
Ätiologie und Epidemiologie
Spinale Tumoren bzw. Tumoren im Bereich der Wirbelsäule im Kindesalter machen etwa 6 % der benignen und 4 % der malignen Neubildungen des zentralen Nervensystems (ZNS) im Kinder- und Jugendalter aus [2]. Die Inzidenz liegt in etwa bei 0,31 auf 100.000 Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 19 Jahren [2]. Manche Tumorarten treten gehäuft im Rahmen genetischer Syndrome auf, wie etwa bei Neurofibromatose Typ 1 (NF1; Tab. 1).
Tab. 1
Pädiatrische Tumoren im Bereich des Rückenmarks und der Wirbelsäule. (Nach [3])
Intradural
Gliome (z. B. pilozytisches Astrozytom, H3K27-mutiertes Mittelliniengliom etc.)
Ependymome
Neurofibrome (v. a. bei Neurofibromatose Typ 1)
Schwannome (u. a. auch bei (z. B. NF2-assoziierter) Schwannomatose)
Meningeome
Lipome
Dermoid/Epidermoid
Metastasen (z. B. Medulloblastom)
Extradural
Leukämie
Lymphom
Ewing-Sarkom
Osteosarkom
Osteoid-Osteom
Osteoblastom
Langerhans-Zell-Histiozytose
Aneurysmatische Knochenzysten
Osteochondrom
Hämangiom
Sakrokokzygeales Teratom
Neuroblastom
Symptomatik
Einige Symptome sollten bei Kindern Anlass zur weiteren Abklärung geben – insbesondere, wenn sie sich nicht schlüssig erklären lassen oder sogar fortschreiten. Folgende Auflistung kann als Orientierung dienen, die Prozentzahlen sind der Literatur entnommen und zeigen, wie häufig das jeweilige Symptom vor Diagnosestellung eines spinalen Tumors in einer großen britischen Studie anzutreffen war [2]:
Symptome
-
Rückenschmerzen (67 %)
-
Paresen (44 %)
-
Hinken, Stolpern, häufiges Hinfallen oder verändertes Gangbild (42 %)
-
Deformität der Wirbelsäule, z. B. Skoliose (38 %)
-
Neu aufgetretene Inkontinenz, Harnverhalt, Mastdarmstörungen (20 %)
-
Entwicklungsrückschritte (8 %)
-
Torticollis (7 %)
-
Sensorische Veränderungen (7 %)
Hierbei ist auch der Entwicklungsstand des Kindes zu berücksichtigen. Motorische Auffälligkeiten bei spinalen Tumoren sind bei Kindern oft subtil und zu Beginn schwer erkennbar. Betroffene wirken möglicherweise lediglich unbeholfen oder zeigen ein steifes Gangbild [1, 3]. Jüngere Kinder verweigern mitunter das Gehen oder beginnen, wieder zu krabbeln. Sensible Störungen können vor allem bei kleinen Kindern schwer zu erkennen sein, da diese meist Symptome wie Parästhesie oder Hypästhesie noch nicht benennen können (Abb. 2).
Rückenschmerzen sind v. a. bei jungen Kindern sehr selten
Eine Kohortenstudie zeigte, dass die jährliche Prävalenz von Rückenschmerzen bei Kindern und Jugendlichen im 7. Lebensjahr 1 %, im 10. Lebensjahr 6 % und im 14. bis 16. Lebensjahr 18 % betrug. Etwa 7 % der Jugendlichen gaben an, sich aufgrund der Rückenschmerzen in medizinische Abklärung begeben zu haben. Etwa ein Drittel der Betroffenen gab an, dass ihre Rückenschmerzen chronisch bestünden [1]. Rückenschmerzen sind somit v. a. bei jungen Kindern sehr selten und sollten bei Anhalten stets zu einer weiteren Abklärung führen! Bei den meisten Betroffenen lässt sich kein Auslöser für die Rückenschmerzen identifizieren, daher werden sie dann als unspezifisch-muskuloskeletal eingeordnet. Häufige Auslöser für Rückenschmerzen in der pädiatrischen Population sind eine Spondylolyse (Spaltbildung durch Fraktur), Spondylolisthese (Wirbelgleiten durch Instabilität), ein atypischer Verlauf von Morbus Scheuermann oder Erkrankungen aus dem inflammatorischen Formenkreis der Spondyloarthropathien, einschließlich Erkrankungen mit positivem HLA-B27, Enthesitis oder juveniler idiopathischer Arthritis [1]. Da bei bis zu 67 % der spinalen Tumoren Rückenschmerzen auftreten, ist es nötig, anhaltende Beschwerden, für die es keine eindeutige Erklärung gibt, bildgebend abzuklären [3].
Die Symptome sind einzeln oft nicht spezifisch – aber in Kombination oder bei fehlender Besserung über einen längeren Zeitraum trotz symptomatischer Therapie, fehlender anderweitiger Erklärungen oder rascher Progredienz sollte an eine Abklärung mittels spinaler MRT gedacht werden.
Red Flags – wann ist eine Bildgebung dringend?
Leider konnten in einem großen Cochrane Review, der allerdings v. a. auch den adulten Bereich betrachtete, keine eindeutigen, singulären und wiederkehrenden Warnzeichen gefunden werden [4]. Folgende Warnzeichen sollten jedoch dringend an die Durchführung einer MRT denken lassen:
-
Progrediente fokal neurologische Ausfälle (z. B. zunehmende Schwäche)
-
Blasen‑/Mastdarmstörungen (neu aufgetreten, unklarer Genese)
-
Anhaltende Schmerzen
-
Rückenschmerzen mit neurologischen Begleitsymptomen (z. B. Parästhesien)
-
Kombination von Rückenschmerz mit Gangunsicherheit
-
Rasch progrediente Skoliose
-
B‑Symptomatik
Lange Diagnoselatenz
„Wenn Du Hufe trampeln hörst, dann denke an Pferde, nicht an Zebras!“ besagt eine medizinische Weisheit. Wichtig ist es jedoch, rechtzeitig auch an seltene Ursachen zu denken, zumal diese einen massiven Einfluss auf das Outcome der Kinder und Jugendlichen haben können. Ein zentrales Problem ist die Vieldeutigkeit der Symptome wie z. B. Rückenschmerzen, Skoliose, Schiefhals, Gangstörungen oder Blasenfunktionsstörungen – Beschwerden, die bei Kindern sehr unterschiedliche Ursachen haben können und oft nicht sofort zur Bildgebung führen.
Typisch ist eine Verzögerung zwischen Symptombeginn und Diagnosestellung – eine Phase, in der es zu progredienten neurologischen Ausfällen kommen kann. In einer Studie an der Medizinischen Universität Wien/AKH Wien zeigte sich, dass das mediane prädiagnostische Intervall bei spinalen Tumoren im Kindesalter in Österreich 70 Tage betrug. Bei 3 von 7 Kindern in der Studie lag die Latenz retrospektiv sogar bei über 320 Tagen! [5]. Beeinflusst wird dieses prädiagnostische Intervall einerseits durch die Zeit, bis ärztlicher Rat durch die Familien gesucht wird, aber zu einem guten Teil auch nach der ersten ärztlichen Vorstellung bis zur definitiven Diagnosestellung.
Was tun bei Verdacht auf einen spinalen Prozess?
Anamnese und klinische Untersuchung
Bei der klinischen Beurteilung eines Kindes mit Verdacht auf einen spinalen Tumor ist eine sorgfältige Anamnese essenziell. Dabei sollte gezielt nach Schmerzen gefragt werden – insbesondere nach Beginn, Dauer, Häufigkeit, Lokalisation und Intensität sowie nach Faktoren, die die Beschwerden verstärken oder lindern. Zudem ist auf mögliche Blasen- oder Mastdarmstörungen zu achten. Die neurologische Untersuchung umfasst die Prüfung von Muskelkraft, Sensibilität, Reflexstatus und Gangbild. Dabei ist zu beachten, dass eine unauffällige neurologische Untersuchung das Vorliegen eines spinalen Tumors nicht ausschließt! Zusätzlich sollte eine Inspektion der Wirbelsäule erfolgen, um Fehlhaltungen, Skoliosen oder andere Auffälligkeiten zu erkennen.
Indikationsstellung zur MRT
Bei Vorliegen von potenziellen Red Flags ist eine direkte Überweisung in eine pädiatrische Notfallambulanz mit der Möglichkeit zur akuten Bildgebung dringend indiziert. Die MRT der gesamten Wirbelsäule mit Kontrastmittel stellt den Goldstandard in der Diagnostik spinaler Tumoren dar. Sollte die Durchführung der MRT nur in Narkose möglich sein, kann diese in nahezu jedem Krankenhaus mit einer Kinderabteilung durchgeführt werden.
Überweisung an ein spezialisiertes Zentrum
In Österreich erfolgt die Behandlung von Kindern mit spinalen Tumoren in spezialisierten Zentren wie dem Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Wien, dem Universitätsklinikum Graz, dem Universitätsklinikum Linz, dem Universitätsklinikum Salzburg und dem Universitätsklinikum Innsbruck. Die Betreuung dieser Patientinnen und Patienten erfordert eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen pädiatrischer Neuroonkologie, Neurochirurgie, Neuroradiologie, Radioonkologie und Neuropathologie. Ergänzt wird das Team durch klinische Psychologie, Sozialarbeit sowie physio- und ergotherapeutische Unterstützung. Eine derart umfassende inter- und multidisziplinäre Versorgung kann nur in spezialisierten Zentren gewährleistet werden, wobei auch eine enge Koordination und Abstimmung zwischen den Zentren erfolgt, damit alle Patient:innen von der gebündelten Expertise profitieren können. Es finden regelmäßig, meist wöchentlich, Tumorboards statt, in denen alle Fälle gemeinsam besprochen werden und die bestmögliche Behandlungsstrategie festgelegt wird. Ein Transfer an ein kinderonkologisches Zentrum mit Neurochirurgie ist sofort nach Diagnosestellung indiziert! Es ist empfehlenswert, die MRT-Bilder vorab an das Zentrum elektronisch zu übermitteln und mit dem Journaldienst der Neurochirurgie zu besprechen. So kann über die optimale Form der Überstellung (Boden- oder Lufttransport) beraten bzw. können Vorkehrungen getroffen werden, falls eine akute Operation zur Entlastung des Rückenmarks notwendig ist.
Behandlung
Bei allen spinalen Tumoren wird eine neurochirurgische Operation durchgeführt, entweder als vollständige Resektion oder als Biopsie bzw. erweiterte Biopsie mit partiellem Debulking und Entlastung des Rückenmarks [6]. Die Operationsstrategie richtet sich dabei nach der Lage des Tumors (intra- oder extramedullär) sowie den Tumorcharakteristika, die anhand der MRT-Bilder und des intraoperativen Situs beurteilt werden.
Bei niedriggradigen Gliomen („low grade glioma“, LGG, WHO Grad 1 und 2) kann eine vollständige Resektion kurativ sein, sodass in der Regel keine weitere Behandlung notwendig ist. Sollte eine vollständige Resektion nicht möglich sein und der Tumor eine Progression zeigen oder Symptome verursachen, erfolgt die weitere nichtchirurgische Therapie abhängig von etwaigen molekularen Markern, meist in Form einer Chemotherapie oder zielgerichteten Therapie, bei älteren Kindern / Jugendlichen evtl. einer Strahlentherapie. Dabei wird stets ein Einschluss in innovative Therapieoptimierungsstudien angestrebt. Bei hochgradigen Tumoren wird die Behandlung in der Regel durch eine Kombination aus Strahlen- und Chemotherapie sowie ggf. einer zielgerichteten Therapie, ebenfalls abhängig von molekularen Markern, fortgesetzt.
Integriertes Therapiekonzept
Eine frühzeitige neurologische Rehabilitation ist besonders bei motorischen Ausfällen oder Inkontinenz wichtig. Ergotherapie und Physiotherapie gehören zum festen Therapieplan, inklusive Beratung zu Hilfsmitteln wie Rollstühlen [7]. Die Diagnose eines spinalen Tumors belastet Kinder und ihre Familien sehr, weshalb eine frühzeitige psychologische Betreuung empfohlen wird. Die Soziale Arbeit unterstützt Familien bei Anträgen (z. B. Pflegekarenz, Pflegegeld, Fahrtendiensten, Unterstützung bei behindertengerechtem Wohnen) und hilft, die schulische Ausbildung ggf. durch eine Zusammenarbeit mit der Heilstättenschule zu sichern. Je nach Bedarf übernehmen spezialisierte Pflegekräfte die Anleitung bei Katheterisierungen, Lagerung und Wundmanagement, etwa zur Vermeidung von Dekubitus. Auch ein Austausch mit anderen Betroffenen über Patientenorganisationen wie der Österreichischen Kinderkrebshilfe kann für die Familie eine große Unterstützung darstellen. Zusammenfassend ist besonders bei diesem Patientenkollektiv eine umfassende und hochwertige koordinierte Versorgung durch viele verschiedene Disziplinen essenziell, um das bestmögliche Behandlungsergebnis zu erzielen.
Warum ist Früherkennung so wichtig?
Spinale Tumoren bei Kindern sind selten, doch wenn sie auftreten, ist jede Verzögerung bei der Diagnosestellung kritisch, da diese häufig zu irreversiblen neurologischen Schäden führt. Eine frühzeitige Therapie kann helfen, neue Schäden zu vermeiden und manche Schäden rückgängig zu machen – je schneller sie eingeleitet wird, desto effektiver ist sie. Ziel ist es, die Lebensqualität zu erhalten, indem Symptome wie bleibende Paresen, chronische Schmerzen und Blasenentleerungsstörungen möglichst reduziert werden. Bei neurologischen Auffälligkeiten, (schnell) progredienten Skoliosen ohne andere Ursache, (akuten oder anhaltenden) Störungen der Blasen- oder Mastdarmfunktion oder unklaren Rückenschmerzen (v. a. bei jungen Kindern) sollte daher immer auch an einen spinalen Tumor als mögliche Differenzialdiagnose gedacht und eine MRT-Untersuchung veranlasst werden.
Kinderärzt:innen in der Ordination oder Notaufnahme nehmen daher als erste Anlaufstelle bei Beschwerden eine Schlüsselrolle ein, um spinale Tumoren bei Kindern frühzeitig zu erkennen und Folgeschäden zu minimieren.
Einhaltung ethischer Richtlinien
Interessenkonflikt
C. Hedrich, S. Gobara und A.A. Azizi geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien. Für Bildmaterial oder anderweitige Angaben innerhalb des Manuskripts, über die Patient/-innen zu identifizieren sind, liegt von ihnen und/oder ihren gesetzlichen Vertretern/Vertreterinnen eine schriftliche Einwilligung vor.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.
Hinweis des Verlags
Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.