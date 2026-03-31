Lesenswertes auf Springer Nature Link „Ich kann nicht schlafen!“ – Insomnie als häufigste nichtkörperliche Schlafstörung „I canʼt sleep!“: insomnia as the most common non-organic sleep disorder 01.04.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in psychopraxis. neuropraxis | Ausgabe 2/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Differenzialdiagnosen von epileptischen Anfällen im Kleinkindesalter Nächster Artikel Nanopore-Sequenzierung zur ultraschnellen molekularen Hirntumordiagnostik Metadaten Titel Lesenswertes auf Springer Nature Link „Ich kann nicht schlafen!“ – Insomnie als häufigste nichtkörperliche Schlafstörung „I canʼt sleep!“: insomnia as the most common non-organic sleep disorder Publikationsdatum 01.04.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in psychopraxis. neuropraxis / Ausgabe 2/2026 Print ISSN: 2197-9707 Elektronische ISSN: 2197-9715 DOI https://doi.org/10.1007/s00739-026-01159-2