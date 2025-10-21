ICD-Diagnosen als Psychotherapieindikation in Österreich

In Österreich gelten grundsätzlichder derzeit gültigen Version der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) als Indikation für eine Psychotherapie, sofern es sich umhandelt. Eine „krankheitswertige“ psychische Störung liegt vor, wenn die Symptomatik klinisch bedeutsam ist und mit Leidensdruck oder funktioneller Beeinträchtigung einhergeht.ohne diagnostizierbare Störung (z. B. Partnerschaftsprobleme, Schul- oder Berufsschwierigkeiten) geltenals Krankheit und sind daher keine Kassenleistung, sondern gehören zur Prävention bzw. Persönlichkeitsentwicklung. Die öffentlichen Krankenkassen (ÖGK, BVAEB, SVS etc.) erstatten Psychotherapiekosteneiner psychischen Krankheit []. Im Erstgespräch klären Psychotherapeut:innen daher die Diagnose und informieren über die notwendigen Schritte zur Kostenerstattung. Unten findet sich eine strukturierte Übersicht der relevanten Diagnosen nach ICD-10, inklusive typischer Beispiele und Hinweise zur Therapiezulassung und Versicherungsleistung.

ICD-10: Psychotherapeutisch relevante Diagnosen

Kapitel V (F00–F99) auf. Dieses Kapitel umfasst alle psychischen und Verhaltensstörungen einschließlich Entwicklungsstörungen. Tab. 1 ICD-10-Diagnosegruppen (F-Kategorien) mit Beispielen einzelner Diagnosen und vermerkt, ob sie als Indikation für Psychotherapie zugelassen und kassen erstattungsfähig sind. In Österreich sind psychotherapeutische Behandlungen für alle genannten ICD-10-Störungen grundsätzlich erlaubt und anerkannt , sofern ein Krankheitswert im Sinne krankheitswertiger Störungen des §120 ASVG und psychische Symptome vorliegen. Die Kostenerstattung durch die Krankenkassen ist für diese Diagnosen prinzipiell gegeben bedarf aber einer Bewilligung durch die zuständige Krankenkasse sowie eine Überweisung von Fachärzt:innen/Allgemeinmediziner:innen für 10 Therapiesitzungen und einer Bewilligung durch die zuständige Krankenkasse ab der 11. Therapiesitzung. ICD-10-Diagnosegruppe Beispiele einzelner Diagnosen Psychotherapie – indikationsfähig Kassenleistung* Organische psychische Störungen (F00–F09) z. B. F03 Demenz (nicht näher bezeichnet); F07.0 Organische Persönlichkeitsstörung; F06.4 Organische Angststörung Ja, ggf. supportive PT bei begleitenden psychischen Symptomen (Depression, Angst usw.) sinnvoll Ja, bei behandlungsbedürftiger psychischer Symptomatik (z. B. Anpassungs‑/Verhaltensstörungen infolge der organischen Krankheit) Psychische und Verhaltensstörungen durch Substanzen (F10–F19) z. B. F10.2 Alkoholabhängigkeit; F17.2 Nikotinabhängigkeit; F11.1 Opioidmissbrauch Ja, Suchttherapie (psychotherapeutische und psychosoziale Interventionen sind zentral) Ja, Suchtbehandlung ist erstattungsfähig (oft in Kombination mit medizinischen/sozialen Maßnahmen) Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen (F20–F29) z. B. F20.0 Paranoide Schizophrenie; F25.1 Schizoaffektive Störung, depressiver Typ Ja, psychotherapeutische Behandlung als Ergänzung zur medikamentösen Therapie Ja, Behandlung schwerer psychotischer Störungen ist kassenfinanziert (in der Regel in Kombination mit psychiatrischer Behandlung) Affektive Störungen (F30–F39) z. B. F32.1 Mittelgradige depressive Episode; F33.2 Rezidivierende depressive Störung (gegenwärtig schwere Episode); F31.7 Bipolare affektive Störung, gegenwärtig remittiert Ja, Psychotherapie ist indiziert (u. a. bei Depression, Bipolarität) Ja, affektive Störungen zählen zu den häufigsten Indikationen für erstattete Psychotherapie (Depression als Hauptdiagnose) Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F40–F48) z. B. F41.0 Panikstörung; F42 Zwangsstörung; F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung; F45.0 Somatisierungsstörung Ja, Psychotherapie ist zentral (z. B. Angststörungen, Traumafolgestörungen, Zwangsstörungen, somatoforme Störungen Ja, voll erstattungsfähig. Anpassungs- und Belastungsstörungen gelten bei ausreichender Dauer/Schwere als krankheitswertig (Lebenskrisen ohne Störungswert ausgenommen) Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (F50–F59) z. B. F50.0 Anorexia nervosa; F51.0 Nichtorganische Insomnie; F52.0 Mangel an sexuellem Verlangen (psychogen) Ja, z. B. Essstörungen erfordern Psychotherapie (oft multimodal); Schlafstörungen oder sexuelle Funktionsstörungen mit psychischen Ursachen werden psychotherapeutisch behandelt Ja, Essstörungen etc. sind als Krankheiten anerkannt und psychotherapeutisch behandelbar; sexual- oder schlafbezogene Störungen werden erstattet, sofern eine psychogene Ursache diagnostiziert (organische Ursachen müssen ärztlich ausgeschlossen sein) Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (F60–F69) z. B. F60.31 Borderline-Persönlichkeitsstörung; F60.0 Paranoide Persönlichkeitsstörung; F63.0 Pathologisches Spielen (Spielsucht) Ja, Psychotherapie ist Mittel der Wahl bei Persönlichkeitsstörungen; auch Impulskontrollstörungen (Spielsucht etc.) werden psychotherapeutisch behandelt Ja, Persönlichkeitsstörungen gelten als krankheitswertig und sind therapiebedürftig (Kostenerstattung v. a. bei erheblichem Leidensdruck/Funktionsbeeinträchtigung). Pathologisches Glücksspiel (Impulskontrollstörung) wird als Krankheit anerkannt und i. d. R. im Rahmen der Suchttherapie erstattet Intelligenzminderung (F70–F79) z. B. F70 Leichte Intelligenzminderung; F72 Schwere Intelligenzminderung Begrenzt – Psychotherapie richtet sich hier eher auf begleitende Verhaltens- oder Emotionsstörungen, da die kognitive Beeinträchtigung an sich nicht „heilbar“ ist. Bei Menschen mit Intelligenzminderung können jedoch z. B. Verhaltensprobleme, Ängste etc. psychotherapeutisch behandelt werden Ja, sofern psychische Störungen im Vordergrund stehen (z. B. aggressive Verhaltensauffälligkeiten, emotionale Probleme bei F70-F79) und eine Verbesserung der Anpassung/Funktion durch Therapie erwartet wird. Ansonsten primär pädagogisch-soziale Maßnahmen Entwicklungsstörungen (F80–F89) z. B. F84.5 Asperger-Syndrom; F80.1 Expressive Sprachstörung; F84.0 Frühkindlicher Autismus Ja, je nach Störung spezifische Therapie: z. B. Autismus-Spektrum-Störungen – soziale Fertigkeitenschulung; Sprach- und Lernstörungen – eher logopädisch/pädagogisch, aber psychotherapeutische Begleitung möglich (z. B. zur Bewältigung sekundärer emotionaler Probleme) Ja, sofern eine störungswertige psychische Problematik vorliegt. Autismus (inkl. Asperger) wird z. T. psychotherapeutisch begleitet (im Rahmen multiprofessioneller Betreuung) und als Erkrankung anerkannt. Spezifische Lern- oder Sprachstörungen alleine fallen eher nicht unter erstattungsfähige Psychotherapie, außer es bestehen komorbide psychische Probleme Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F90–F98) z. B. F90.0 Aufmerksamkeitsdefizit‑/Hyperaktivitätsstörung; F91.2 Sozialisiert-aggressive Verhaltensstörung; F93.0 Angststörung des Kindesalters (Trennungsangst) Ja, Kinder- und Jugendpsychiatrische Störungsbilder werden psychotherapeutisch behandelt (Psychotherapie bei ADHS und Störungen des Sozialverhaltens, Spieltherapie bei emotionalen Störungen etc.). Elternarbeit und Umfeldintegration sind oft Teil der Therapie Ja, psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter sind erstattungsfähig. Behandlung meist durch Fachärzt:innen oder Psychotherapeut:innen mit spezieller Ausbildung. Voraussetzung ist auch hier eine diagnoserelevante Störung (entwicklungsangemessen beurteilt) Nicht näher bezeichnete psychische Störung (F99) F99 Psychische Störung, nicht näher bezeichnet (Platzhalterdiagnose, wenn keine spezifische Zuordnung möglich) Ja, falls verwendet, liegt per Definition eine psychische Erkrankung vor, auch wenn unspezifisch – eine Psychotherapie kann indiziert sein Ja, provisorisch : F99 wird z. B. bei unklarer Diagnose genutzt, um eine Therapie beginnen zu können. Für längerfristige Kostenerstattung sollte jedoch eine spezifischere Diagnose gestellt werden, sobald möglich In Österreich sind psychotherapeutische Behandlungen, sofern ein Krankheitswert im Sinne krankheitswertiger Störungen des §120 ASVG und psychische Symptome vorliegen. Die Kostenerstattung durch die Krankenkassen ist für diese Diagnosen prinzipiell gegeben bedarf aber einer Bewilligung durch die zuständige Krankenkasse sowie eine Überweisung von Fachärzt:innen/Allgemeinmediziner:innen für 10 Therapiesitzungen und einer Bewilligung durch die zuständige Krankenkasse ab der 11. Therapiesitzung.

Wie die Tabelle zeigt, decken die ICD-10-F-Diagnosen das gesamte Spektrum psychischer Erkrankungen ab – von organisch bedingten Störungen über Suchterkrankungen, Psychosen, affektive und neurotische Störungen bis hin zu Persönlichkeitsstörungen und Entwicklungsauffälligkeiten. All diese gelten bei entsprechender Symptomatik und Schwere als Indikationen für Psychotherapie .

Wichtig ist die Abgrenzung zu nicht krankheitswertigen Problemen

Wichtig ist die Abgrenzung zu nicht krankheitswertigen Problemen: So wird z. B. „Burn-out“ im ICD-10 lediglich mit dem Z‑Code Z73.0 („Probleme bei der Lebensbewältigung, Erschöpfungssyndrom“) erfasst, was keine Krankheit darstellt. In solchen Fällen muss für eine Kassenfinanzierung eine diagnostizierbare Störung vorliegen – häufig wird eine „Burn-out-Symptomatik“ als Anpassungsstörung (F43.2) diagnostiziert, wenn die Kriterien erfüllt sind. Ähnlich sind normale Trauer reaktionen keine abrechenbaren Diagnosen (ICD-10 codiert z. B. Trauer als Z63.4); erst wenn sich eine Anpassungsstörung oder depressive Episode entwickelt, liegt eine psychotherapeutisch behandlungsbedürftige Erkrankung vor.