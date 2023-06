Hyperlipidämie und Osteoporose

Wie Hyperlipidämien mit dem Knochenstoffwechsel pathophysiologisch zusammenhängen, wurde in der Vergangenheit mehrfach diskutiert. Zum einen wurde beschrieben, dass erhöhte Cholesterinkonzentrationen die Osteoblastendifferenzierung hemmen, zum anderen könnte eine Hyperlipidämie eine verstärkte Osteoklastogenese hervorrufen. Es gibt Hinweise dafür, dass die Effekte von Cholesterin auf den Knochen hinsichtlich skelettaler Lokalisationen unterschiedlich sein könnten. Auch der Knochen und das Gefäßgewebe teilen sich pathologische Merkmale. Bei Atherosklerose kommt es durch die erhöhten Cholesterinkonzentrationen zu einer verstärkten Akkumulierung von Cholesterin unter die vaskuläre Intima und auch in den perivaskulären Raum des Knochens. Vor allem inflammatorische bioaktive Lipide, aber auch oxidiertes LDL-Cholesterin hängen mit verstärktem Knochenverlust zusammen. Beispielsweise ist auch Isoprostan, das bei atherosklerotischen Plaques zu finden ist, dafür verantwortlich, dass es zu einer Inhibierung der Osteoblastendifferenzierung von Präosteoblasten und zu einer verstärkten Osteoklastendifferenzierung und -aktivität kommt. Zusammengefasst dürften Lipide also neben Atherosklerosebildung auch über verschiedene direkte pathophysiologische Mechanismen zu einem Knochenumbau führen. Indirekte Effekte und das komplexe Zusammenspiel weiterer Faktoren wie beispielsweise Östrogen, Vitamin D, Parathormon, systemische Inflammation oder das RANK/RANKL/OPG-System spielen natürlich auch eine wichtige Rolle in diesem Kontext []. In einer Studie an Ratten, die mit einer „high-fat diet“ gefüttert wurden, war die femorale Knochendichte unter dieser Ernährungstherapie signifikant niedriger, zeitgleich präsentierten sich erhöhte CTX-Konzentrationen im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Als möglicher Pathomechanismus der signifikanten Reduktion der Knochendichte unter einer „high-fat diet“ wurde in dieser Studie eine Blockierung der Differenzierung und Proliferation von Osteoblasten beschrieben []. Beispielsweise wurde auch der primäre Cholesterolmetabolit, 27-Hydroxycholesterol, mit einer erniedrigten Osteoblastendifferenzierung und einer verstärkten Osteoklastenfunktion in Verbindung gebracht []. Zusätzlich wurde in einer Mausstudie aufgezeigt, dass es unter einer isokalorischen fett- und cholesterinreichen Diät durch die Hypercholesterinämie über eine verstärkte Osteoklastogenese auch zu einem Verlust an kortikalem und trabekulärem Knochen im Femur und in den Wirbelkörpern kommt []. Neben einem erhöhten Frakturrisiko konnten unter einer fettangereicherten Diät auch eine erhöhte Anzahl an Cathepsin-K-positiven Osteoklasten und eine verstärkte RANKL-Protein-Expression gefunden werden []. Nichtsdestotrotz gibt es aufgrund der vorliegenden Literatur Anzeichen darauf, dass der Zusammenhang der Lipide mit dem Knochenstoffwechsel auch konzentrationsabhängig sein könnte.