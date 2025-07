Bei Überschreiten eines „tipping points“ kommt es zu abrupten und unumkehrbaren Veränderungen

Planetare Gesundheit („planetary health“) ist ein multidisziplinäres Forschungsparadigma und umfassendes Gesundheitskonzept, das die Zusammenhänge zwischen menschlicher Gesundheit und der Gesundheit natürlicher planetarer Systeme darstellt – in dem Verständnis, dass alles Leben untrennbar miteinander verbunden ist. Planetarer Gesundheit liegt zugrunde, dass das Wohlbefinden des Menschen fundamental von der Gesundheit der Ökosysteme der Erde abhängt und jede Schädigung dieser Ökosysteme tiefgreifende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit haben kann: „Put simply, planetary health is the health of human civilisation and the state of the natural systems on which it depends“ []. Diese Definition umfasst die unterschiedlichen Determinanten der Gesundheit und betont die Bedeutung der natürlichen Umwelt für die menschliche Gesundheit.