Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz

Hormonersatztherapie bei iatrogener prämaturer Ovarialinsuffizienz nach Borderline-Tumor des Ovars

  • 16.02.2026
  • Kasuistik
Verfasst von
Dr. Tatjana Nobs Korrespondierender Autor

Korrespondierender Autor Dr. Tatjana Nobs

  • Universitätsklinikum Frankfurt, Frankfurt am Main, Deutschland
Korrespondierender Autor tatjana.nobs@unimedizin-ffm.de
Erschienen in
Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz

Auszug

Borderline-Tumoren (BOT) des Ovars machen etwa 10–15 % der epithelialen Ovarialtumoren aus und betreffen überwiegend Frauen im reproduktiven Alter [1]. Trotz ihrer insgesamt günstigen Prognose kann eine radikale operative Therapie zu einer iatrogenen prämaturen Ovarialinsuffizienz (POI) führen. Ein vorzeitiger Östrogenmangel ist mit einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, Osteoporose und neurokognitive Einschränkungen sowie mit einer erhöhten Gesamtmortalität assoziiert [2, 3]. Entsprechend empfehlen internationale Leitlinien eine systemische Hormonersatztherapie (HRT) bis zum durchschnittlichen Alter der natürlichen Menopause, sofern keine Kontraindikationen bestehen [2]. Die Anwendung einer HRT nach BOT, insbesondere bei serösen Subtypen, wird aufgrund einer möglichen hormonellen Sensitivität weiterhin kontrovers diskutiert [4]. …
Titel
Hormonersatztherapie bei iatrogener prämaturer Ovarialinsuffizienz nach Borderline-Tumor des Ovars
Verfasst von
Dr. Tatjana Nobs
Publikationsdatum
16.02.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz
Print ISSN: 1995-6924
Elektronische ISSN: 2520-8500
DOI
https://doi.org/10.1007/s41975-026-00431-3
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.