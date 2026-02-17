Hormonersatztherapie bei iatrogener prämaturer Ovarialinsuffizienz nach Borderline-Tumor des Ovars

Borderline-Tumoren (BOT) des Ovars machen etwa 10–15 % der epithelialen Ovarialtumoren aus und betreffen überwiegend Frauen im reproduktiven Alter []. Trotz ihrer insgesamt günstigen Prognose kann eine radikale operative Therapie zu einer iatrogenen prämaturen Ovarialinsuffizienz (POI) führen. Ein vorzeitiger Östrogenmangel ist mit einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, Osteoporose und neurokognitive Einschränkungen sowie mit einer erhöhten Gesamtmortalität assoziiert []. Entsprechend empfehlen internationale Leitlinien eine systemische Hormonersatztherapie (HRT) bis zum durchschnittlichen Alter der natürlichen Menopause, sofern keine Kontraindikationen bestehen []. Die Anwendung einer HRT nach BOT, insbesondere bei serösen Subtypen, wird aufgrund einer möglichen hormonellen Sensitivität weiterhin kontrovers diskutiert []. …