Die vorliegende qualitative Studie setzt an der Forschungslücke an, wie Patient:innen körperbezogene Aspekte im psychotherapeutischen Prozess wahrnehmen und beschreiben. Ergänzend werden verfahrensbezogene Unterschiede in Erwartungen und Erfahrungen exploriert. Ziel ist es, die Bedeutung körperbezogener Erfahrungen für das subjektive Erleben sowie deren Rolle in therapeutischen Veränderungsprozessen differenziert zu explorieren.

Insgesamt deuten die genannten Studien darauf hin, dass die Art und Weise, wie Körper und Psyche im psychotherapeutischen Prozess miteinander in Beziehung gesetzt werden, für das subjektive Erleben und für therapeutische Veränderungsprozesse bedeutsam ist.

Die vorhandenen qualitativen Befunde deuten darauf hin, dass körperbezogene Erfahrungen in engem Zusammenhang mit psychischen Veränderungsprozessen stehen. So zeigen Studien, dass Patient:innen insbesondere dann profitieren, wenn sie einen Zusammenhang zwischen Körper und Psyche erleben (Guiffrida et al.), und dass sie über den Therapieverlauf hinweg häufig einen Wandel von einem fragmentierten zu einem integrierten Körpererleben berichten (Galbusera et al.; Payne und Brooks).

Dies ist bemerkenswert, da psychotherapeutische Prozesse aus Patient:innenperspektive unmittelbar erlebt werden. Diese Perspektive wurde in der Forschung jedoch lange Zeit nur unzureichend berücksichtigt (Constantino et al.; Fuertes). Zugleich zeigt patient:innen-zentrierte Forschung, dass subjektive Erfahrungen, insbesondere im Hinblick auf Beziehung, Erwartungen und Passung therapeutischer Interventionen, wesentlich zum Verständnis psychotherapeutischer Veränderungsprozesse beitragen (Levitt et al.; Vybíral et al.).

Der Körper hat in der psychotherapeutischen Theorie und Praxis in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen (Kriz). Dennoch liegen bislang nur wenige empirische Studien dazu vor, wie Patient:innen den Einbezug des Körpers in der Psychotherapie bewerten (Galbusera et al.; Guiffrida et al.).

Die tabellarische Darstellung der Ergebnisse (Tab.) erfolgt getrennt nach Verfahren (Konzentrative Bewegungstherapie, Integrative Therapie und weitere Verfahren), um Unterschiede in körperbezogenen Erfahrungen explorativ sichtbar zu machen. Die Verfahrensgruppen sind gegenseitig ausschließend; Unterkategorien sind hingegen nicht exklusiv.

Die Analyse folgte der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz () unter Verwendung von ATLAS.ti 24. Die Kategorien wurden induktiv entwickelt. Ergänzend erfolgte eine deskriptive Auszählung der codierten Segmente. Kodiereinheit war jede Textstelle, in der Patient:innen körperliche Erfahrungen im psychotherapeutischen Prozess explizit benannten oder implizit zum Ausdruck brachten. Die Erstautorin führte die Analyse durch und stimmte sie regelmäßig mit dem Team ab. Nach sequenzieller Kodierung und Verdichtung des Materials wurde nach etwa der Hälfte der Interviews theoretische Sättigung erreicht und das finalisierte Kategoriensystem auf alle Daten angewandt. Die Benennung der Kategorien orientiert sich an der Sprache der Patient:innen.

Im Sample waren Patient:innen in humanistischen Verfahren überrepräsentiert, insbesondere in der Integrativen Therapie (IT) ( n = 12). Darüber hinaus befand sich ein relevanter Anteil der Patient:innen in psychodynamischen Verfahren, v. a. in Konzentrativer Bewegungstherapie (KBT) ( n = 13). Diese Zusammensetzung ist bei der Einordnung der Ergebnisse zu berücksichtigen, da sie den Kontext der berichteten körperbezogenen Erfahrungen prägt. Zugleich ermöglicht sie eine vertiefte Analyse der Wahrnehmung und Artikulation körperlicher Aspekte in psychotherapeutischen Prozessen, insbesondere in Settings, in denen der Körper als bedeutsame Dimension psychotherapeutischer Veränderung verankert ist, wie in der IT und in der KBT.

Für die vorliegende Teilstudie wurden 42 Patient:inneninterviews analysiert, davon 30 mit weiblichen Befragten. Sie unterschieden sich hinsichtlich ihrer Symptomatik sowie der Therapiedauer, die von drei bis 50 Sitzungen reichte (Tab.).

Die Interviews dauerten 60 bis 90 min, wurden mit Einverständnis aufgezeichnet, transkribiert und anonymisiert. Die Durchführung übernahmen geschulte Studierende der Psychotherapie in Ausbildung unter Supervision der Universität für Weiterbildung Krems.

Die Datenerhebung erfolgte mittels semistrukturierter Interviews mit offenen Fragen zu Therapiebeginn, Zielentwicklung, hilfreichen und hinderlichen Erfahrungen, bedeutsamen Momenten und Beziehung. Explizite Fragen zum Körpererleben in der Psychotherapie waren nicht Bestandteil des generellen Interviewleitfadens. Es gab nur eine gesonderte Eingangsfrage für KBT-Patient:innen, ob die Körperorientierung dieser Therapiemethode bei der Entscheidung zur Therapie eine Rolle gespielt hätte.

Psychotherapeut:innen aller in Österreich anerkannten Verfahren wurden über verschiedene Wege (Berufsverband, Fachverbände, Psychotherapeut:innen-Liste) zur Teilnahme eingeladen und gebeten, bis zu drei Patient:innen für eine Mitwirkung zu gewinnen. Dabei sollten jeweils die nächsten zwei bis drei sich vorstellenden Patient:innen für die Studie eingeladen werden. Die teilnehmenden Patient:innen konnten sich eigenständig für ein qualitatives Interview an einem Ort ihrer Wahl anmelden (Schaffler et al.).

Die Untersuchung ist Teil der POPP-Studie (Prozess und Outcome in psychotherapeutischen Praxen), die als naturalistisches Studienprojekt konzipiert wurde, um Psychotherapieprozesse und deren Outcome unter realen Bedingungen niedergelassener Praxen zu erfassen. Das Studiendesign sieht eine duale Perspektive von Patient:innen und Psychotherapeut:innen sowie den Einsatz quantitativer und qualitativer Methoden vor (Schaffler et al.; Humer et al.). Die vorliegende Untersuchung stellt eine qualitative Sekundäranalyse von Interviewdaten dar, die im Rahmen der POPP-Studie erhoben wurden und eine offene Exploration patient:innenbezogener Erfahrungen ermöglichen.

Die beschriebenen Erfahrungen gehen häufig mit ganzheitlich-körperlich erlebten Veränderungen einher (42 Zit., 22 Pers.): Rationale Einsichten verbinden sich mit emotionalem und körperlichem Erleben zu integrativen Veränderungserfahrungen. Eine Erfahrung ist. Dies wird häufig als besonders intensiver“ oder auch als „“ und „“ für die Psychotherapie beschrieben. Besonders bei der Frage, was in der Psychotherapie hilfreich ist, beschreiben Patient:innen sehr häufig ein ganzheitliches, (auch) körperliches Erleben:

„[…] da merke ich dann so, dass ich in alle Richtungen so volle aktiviert werde und auf einmal so voll die großen Augen kriege und auf einmal so wow, das ist voll verrückt und ich merke, dass ich dann so voll hippelig werde und so. Ja, das ist voll verrückt so Momente zu haben, wo ich merke, ich verstehe was, das ich nie zuvor verstanden habe, das stimuliert mich total auf einer kognitiven Ebene. Das ist voll schräg.“ (P5, ¶68)

Körperlichkeit wird zudem im physischen Therapieraum erfahrbar (22 Zit., 13 Pers.). Beschrieben werden die Atmosphäre, die Anordnung der Sitzpositionen, die Umgebung und die Gegenstände im Raum sowie der Weg dorthin. Patient:innen beschreiben dabei öfters, dass es ihnen wichtig ist, sich in den Räumlichkeiten wohl und gut aufgehoben zu fühlen.

„Und das sind alles Sachen, die wirklich wichtig sind: Was habe ich für einen Weg dahin? Was spüre ich da? Was habe ich für einen Ausblick, was habe ich für eine Luft? Wie kann ich mich bewegen? Mit was bin ich umgeben? Wenn ich auf das sensibel bin, dann nehme ich das alles wahr.“ (P11, ¶232)

Diese zwischen zwei Körpern stattfindende Begegnung wird als Grundlage für das eigene Erleben beschrieben – „eben über die Verbindung mit ihr“.

In der therapeutischen Begegnung werden Prozesse erlebbar und erfahrbar, etwas passiert zwischen zwei Menschen und deren Leiblichkeit. Die Beziehung wird quasi im Raum dazwischen spürbar, Patient:innen beschreiben beispielsweise körperliche Hinwendung, wie hier:

„Also, was mir sehr positiv aufgefallen ist, beim Erstgespräch schon, ist, dass sie sich plötzlich aufrecht hingesetzt hat und so aktiv zu mir hingedreht hat.“ (P40, ¶46)

Des Weiteren wird die zwischen zwei Körpern stattfindende Begegnung thematisiert. Häufig geben die Patient:innen an, dass sie spüren, ob es stimmig ist oder nicht, sie sprechen von „Energie, die da rüberkommt“ und es finden sich Beschreibungen wie „ die Chemie stimmt “, man hat einen „einen guten Draht zu ihr“ oder ist im Gegensatz dazu „nicht auf Wellenlänge “. Die Metaphern wirken sehr konkret, wie etwas, das man angreifen oder messen kann, etwas, das zwischen den beiden Körpern Verbindung schafft.

Neben diesen Interventionen spielt Körperlichkeit auch in der therapeutischen Beziehung selbst – also auf einer relationalen, intersubjektiven Ebene – eine zentrale Rolle (177 Zit., 36 Pers.). So wird das Aussehen der Psychotherapeut:innen thematisiert – „ [I]ch mag sie, wie sie ihre Haare macht, was sie anzieht … “, ebenso Ähnlichkeiten in der Körperlichkeit im Sinne einer geteilten Lebensrealität. Auch die körperliche Präsenz der Psychotherapeut:innen wird beschrieben, beispielsweise indem eine ruhige körperlich Präsenz guttut und entspannt.

„[…] was sie am Anfang öfter einmal gemacht hat, das habe ich vorher so nicht gekannt. Dass sie mir Bewegungen, die oder ja die ich mache während ich spreche, also meine Gestik, wiederholen hat lassen […] hat für mich dann aber ganz viel Sinn ergeben, weil ich bin ja zu ihr gegangen, weil ich mit meinem Körper Probleme gehabt oder eben da Schmerzen gehabt habe und immer wenn ich ihr das beschrieben habe, hab ich eben dann zum Beispiel irgendwelche Bewegungen oder irgendeine Gestik gemacht und die hat sie mir dann bewusst noch mal langsam ausführen lassen.“ (P28, ¶113)

Beschreiben die Patient:innen, was sie in ihrer Psychotherapie erleben, nennen sie viele Interventionen, die den Körper einbeziehen (194 Zit., 36 Pers.). Häufig finden sich diese bei der Frage, was hilfreich in der Psychotherapie war. Genannt wurden (in absteigender Reihenfolge mit der Häufigkeit der Zitate in Klammern):

Während körperbezogene Themen nicht von allen Interviewten angesprochen werden, zeigt sich das Thematisieren des Körpers häufig in Bezug auf die therapeutischen Interventionen.

Körperbezogene Themen im Rahmen der Psychotherapie werden von nur 18 Personen (36 Zit.) erwähnt. Genannt werden die Bereiche Sexualität, Körperbild und Umgang mit dem Körper, Schlaf und Entspannung, körperliches Wohlbefinden und körperliche Gesundheit, Schmerzen, essstörungsspezifische Symptome und Ernährung. Folgend findet sich ein Beispiel für die Unzufriedenheit mit der eigenen Körperlichkeit:

„Und ich habe mich auch lange Zeit nicht richtig […] weiblich gefühlt. Also so, so, dass ich mir das akzeptiert habe, ja. Doch mit großer Brust und mit allem so meine Probleme gehabt und darum habe ich auch gesagt, ich brauche eine Frau, die meine Probleme eben auch sieht und mir da heraushelfen kann. So dass ich es akzeptiere und dass es mir Spaß macht, ja.“ (P17, ¶207)

Wie und wo Patient:innen den Einbezug des Körpers konkret erleben, zeigt sich in vier miteinander verknüpften Bereichen (siehe Abb.).

Gleichzeitig wird der Einbezug des Körpers (41 Zit., 10 Pers.) als herausfordernd, unangenehm, „“ oder „“ beschrieben. Übungen mit Körperbezug lösen teils Scham, Unsicherheit oder Widerstand aus, werden aber gleichzeitig häufig als besonders wirksam erlebt. In folgendem Zitat wird diese Ambivalenz deutlich:

„Also, im ersten Moment ist für mich ein Gespräch immer angenehmer, weil es eine klare Distanz ist und weil es eine sehr strukturierte Geschichte ist. Der Effekt, so unangenehm diese Intervention war, war schon extrem. Ich habe nicht damit gerechnet. In den ersten Momenten habe ich wirklich immer gesagt, ‚es ist mir sehr unangenehm‘ und meine Therapeutin hat gesagt, das macht nichts. […] Das hat schon viel ausgelöst und bewirkt und dann Erkenntnisse gebracht.“ (P4, ¶144)

„Also ich habe einmal so eine Phase gehabt, wo ich mir gedacht habe, naja, man kann sich noch so verkopfen und noch so Therapie und was weiß ich was machen. Aber wenn man es nicht spürt, wenn man es nicht sozusagen körperlich umsetzt, wird es immer stecken bleiben, also wird es immer irgendwo stecken bleiben.“ (P15, ¶39)

Zu Beginn der Therapie bringen Patient:innen Vorstellungen und Erwartungen mit, die den Hintergrund dafür bilden, wie sie den weiteren Prozess erleben. In den Interviews zeigt sich, dass Erwartungen der Patient:innen nicht nur Inhalte und Ziele, sondern auch das methodische Vorgehen der Therapeut:innen betreffen.

Das vollständige Kategoriensystem ist in Tab.dargestellt. Die Häufigkeiten zeigen das Ausmaß und die Verbreitung der Kategorien anhand der Anzahl der Zitate und der berichtenden Patient:innen. Zusätzlich werden die Ergebnisse getrennt nach KBT, IT und anderen Verfahren dargestellt.

Die Analyse zeigt, dass das Erleben des Körpers im psychotherapeutischen Prozess für viele Patient:innen eine vielschichtige und emotional bedeutsame Rolle spielt. Körperbezogene Aspekte werden sowohl in Erwartungen an die Therapie als auch im Erleben des therapeutischen Prozesses und der darin erfahrenen Veränderungen thematisiert.

Diskussion

Die Ergebnisse dieser Auswertung geben einen Einblick in die Erwartungen und Erfahrungen von Patient:innen hinsichtlich des Stellenwerts ihrer Leiblichkeit im psychotherapeutischen Prozess. Insgesamt zeigt sich, dass Körperlichkeit für viele Patient:innen in verschiedenen Bereichen des therapeutischen Prozesses eine erlebensnahe Bedeutung hat, auch wenn sie nicht für alle gleichermaßen zentral ist.

2023 ) und die Grenzen ausschließlich sprachlich-kognitiver Interventionen diskutieren (Gottwald 2023 ). Zugleich zeigen Studien zur Patient:innen-Perspektive, dass unerfüllte Erwartungen und als unpassend erlebte Interventionen den therapeutischen Prozess beeinträchtigen können (Vybíral et al. 2024 ) und Patient:innen sich als aktive Beteiligte in Behandlungsplanung und Prozess wahrgenommen wissen möchten (Levitt et al. 2016 ). Viele Patient:innen äußern den Wunsch nach einer Psychotherapie, die über das Verbale hinausgeht und körperbezogene Aspekte einbezieht. Dies entspricht aktuellen Entwicklungen in der Psychotherapie, die die Rolle des Körpers im therapeutischen Prozess zunehmend betonen (Kriz) und die Grenzen ausschließlich sprachlich-kognitiver Interventionen diskutieren (Gottwald). Zugleich zeigen Studien zur Patient:innen-Perspektive, dass unerfüllte Erwartungen und als unpassend erlebte Interventionen den therapeutischen Prozess beeinträchtigen können (Vybíral et al.) und Patient:innen sich als aktive Beteiligte in Behandlungsplanung und Prozess wahrgenommen wissen möchten (Levitt et al.).

Vor diesem Hintergrund legen die Ergebnisse nahe, dass sich Erwartungen von Patient:innen nicht nur auf Beziehung und Vorgehen, sondern auch auf körperbezogene Aspekte der Therapie beziehen. Die Vielzahl unaufgefordert berichteter körperbezogener Interventionen durch immerhin 36 (von 42) Patient:innen deutet darauf hin, dass körperbezogene Aspekte im therapeutischen Erleben vieler Patient:innen eine relevante Rolle spielen. Diese Befunde sind jedoch im Kontext der Stichprobe zu interpretieren, in der körperorientierte Verfahren wie KBT und IT überrepräsentiert sind und spezifische Erfahrungsräume eröffnen.

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Zudem enthielten die Leitfäden für Patient:innen in Konzentrativer Bewegungstherapie eine zusätzliche Frage zum Stellenwert des Körperbezugs bei der Entscheidung für Psychotherapie, was eine erhöhte Sensibilisierung für körperliche Aspekte in den Interviews mit dieser Verfahrensgruppe nahelegt. Bei der Detailanalyse der beiden Verfahren zeigt sich, dass sich bei der KBT ein deutlich höherer Anteil der Patient:innen zum Körperbezug in der Psychotherapie äußert. Sehr deutlich wird dies daran, dass alle der 13 befragten KBT-Patient:innen Erwartungen an den Einbezug des Körpers äußern sowie diesen auch in Interventionen erleben. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich bei der IT, wenn auch weniger stark ausgeprägt. Patient:innen aus den anderen Verfahren äußern sich weniger häufig zu leiblichen Aspekten ihrer Therapie, möglicherweise weil sie diese dort auch nicht angeregt oder integriert werden.

2022 ; Vybíral et al. 2024 ). Als zentral erweisen sich dabei Beziehungsaspekte: Die Einbettung in eine fürsorgliche und wohlwollende therapeutische Beziehung wird von Patient:innen als Voraussetzung dafür beschrieben, sich auf körperbezogene Erfahrungen einlassen zu können (Levitt et al. 2016 ). Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, dass körperorientierte Interventionen auch als herausfordernd, ungewohnt oder emotional aktivierend erlebt werden können. Diese Ambivalenz deckt sich mit Befunden zu Überforderungserleben im Therapieprozess (Ladmanová et al.; Vybíral et al.). Als zentral erweisen sich dabei Beziehungsaspekte: Die Einbettung in eine fürsorgliche und wohlwollende therapeutische Beziehung wird von Patient:innen als Voraussetzung dafür beschrieben, sich auf körperbezogene Erfahrungen einlassen zu können (Levitt et al.).

2003 ), in der der Leib als „lebendiges Medium zur Welt“ fungiert (Stefan, 2020 , S. XI). In der Sprache einer Patientin wird dieses Erleben etwa als „ Verbindung mit ihr [der Therapeutin ]“ beschrieben, über die eigenes leibliches Spüren erst möglich wird. Deutlich wird, dass Patient:innen die therapeutische Beziehung nicht nur emotional oder sprachlich, sondern gesamt-leiblich erleben. Beschreibungen körperlicher Präsenz, leiblicher Resonanz oder eines atmosphärischen „Stimmig-Seins“ verweisen auf eine ganzheitliche, den Körper umfassende Erfahrungsdimension. Phänomenologisch lässt sich dieses Erleben als Form leiblicher Ko-respondenz verstehen (Petzold), in der der Leib als „lebendiges Medium zur Welt“ fungiert (Stefan,, S. XI). In der Sprache einer Patientin wird dieses Erleben etwa als „]“ beschrieben, über die eigenes leibliches Spüren erst möglich wird.

2022 ). Trotz der Vielfalt körperbezogener Erfahrungen wird der Körper selbst nur selten als explizites Gesprächsthema benannt, auch wenn körperliche Beschwerden häufig den Anstoß zur Psychotherapie geben. Dieses Muster – dass Körperlichkeit eher implizit mitschwingt, aber erst bei Belastungen oder Symptomen zum Thema wird – findet sich auch in anderen Ergebnissen (Kjölstad et al.).

2021 ). Auch der physische Therapieraum wird als bedeutsam erlebt. Die Patient:innen beschreiben hier die Wichtigkeit der Atmosphäre für das körperlich empfundene Wohlbefinden. Dies bestätigt, dass Therapie nicht nur intersubjektiv, sondern auch räumlich-leiblich eingebettet ist. Der Raum fungiert als Möglichkeitsraum, der das Einlassen auf Prozesse erleichtern oder erschweren kann (Sinclair).

2003 ) als Erleben einer „vitalen Evidenz“ verstanden werden, womit gemeint ist, dass Informationen nicht nur rational verstehbar, sondern emotional und leiblich-konkret erfahrbar werden. Auch im Ansatz des Embodiments und der Phänomenologie ist Erleben immer in körperlicher Präsenz und leiblich gegründet konzipiert (Stefan 2020 ). Die Patient:innen unserer Studie schildern beispielsweise, dass tief im Inneren etwas ausgelöst und nachhaltig verändert wurde, indem es ganzheitlich, leiblich spürbar wurde. Dieses Erleben wurde oft als Aha-Moment tituliert. In Studien und Meta-Analysen zu hilfreichen oder korrigierenden Erfahrungen in der Psychotherapie findet sich keine gleich formulierte Kategorie, es kann aber eine Nähe zu Kategorien gefunden werden, die das emotionale Wahrnehmen von Erfahrungen erfassen (Ladmanová et al. 2022 ; Marren et al. 2022 ). Schließlich wird auch die in der Psychotherapie erlebte Veränderung als ganzheitlicher Prozess mit körperlichem Erleben wahrgenommen. Das kann mit Petzold () als Erleben einer „vitalen Evidenz“ verstanden werden, womit gemeint ist, dass Informationen nicht nur rational verstehbar, sondern emotional und leiblich-konkret erfahrbar werden. Auch im Ansatz des Embodiments und der Phänomenologie ist Erleben immer in körperlicher Präsenz und leiblich gegründet konzipiert (Stefan). Die Patient:innen unserer Studie schildern beispielsweise, dass tief im Inneren etwas ausgelöst und nachhaltig verändert wurde, indem es ganzheitlich, leiblich spürbar wurde. Dieses Erleben wurde oft als Aha-Moment tituliert. In Studien und Meta-Analysen zu hilfreichen oder korrigierenden Erfahrungen in der Psychotherapie findet sich keine gleich formulierte Kategorie, es kann aber eine Nähe zu Kategorien gefunden werden, die das emotionale Wahrnehmen von Erfahrungen erfassen (Ladmanová et al.; Marren et al.).

Insgesamt leisten die Ergebnisse einen Beitrag zum Verständnis körperbezogener Prozesse aus Patient:innen-Perspektive. Sie legen nahe, dass leibliche Aspekte des Erlebens für viele Patient:innen in der Therapie bedeutsam sind – sowohl im Rahmen expliziter Interventionen als auch implizit im Beziehungsgeschehen. Damit erweitert die Studie patient:innenzentrierte Forschung um eine explizit leiblich-körperliche Dimension der therapeutischen Beziehung.

Limitationen dieser Ergebnisse ergeben sich insbesondere aus der Zusammensetzung der Stichprobe, in der ein humanistisches und ein psychodynamisches Verfahren überrepräsentiert sind, während andere Verfahrensgruppen wie die Verhaltenstherapie und Systemische Therapie nur eingeschränkt vertreten sind. Beide überrepräsentierten Methoden haben einen expliziten Körperbezug; bei der KBT wurde zudem explizit gefragt, inwieweit der Körperbezug bei der Entscheidung für das Verfahren eine Rolle gespielt hat, was sich insbesondere bei Kategorie 1.2 gezeigt haben dürfte.

Schlussfolgernd können aus der Studie folgende Implikationen für die psychotherapeutische Praxis und Ausbildung gezogen werden: Körperbezogene Wahrnehmungs‑, Resonanz- und Beziehungskompetenzen werden von Patient:innen als wesentliche Elemente des therapeutischen Prozesses benannt, so sie in der Therapie angeboten werden. Auch die Beziehung zu den Therapeut:innen und die wahrgenommenen Veränderungsprozesse werden ganzheitlich-leiblich erlebt und geschildert. Körperliche Aspekte sollten daher stärker in den Therapieprozessen berücksichtigt werden. Dazu braucht es auch eine stärkere Verankerung dieser Perspektiven in den Ausbildungsprozessen. Zudem verweisen die Befunde auf die Bedeutung des physischen Therapieraums als leiblich wirksamen Kontext.

Zukünftige Forschung sollte körperbezogene Erfahrungen systematisch und vergleichend über unterschiedliche Interventionen, Verfahren, Diagnosen und Therapieverläufe hinweg untersuchen und dabei die Patient:innen-Perspektive berücksichtigen.