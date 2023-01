Hoffen auf die Erleuchtung

Auszug

Um nichts weniger als einen optimistischen Blick auf die Zukunft hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner diesjährigen Neujahrsansprache die Bevölkerung in Österreich gebeten – trotz allem. Das scheint unter dem Eindruck der täglichen Meldungen über Krieg, Krisen und Katastrophen etwas viel verlangt. Aber es lohnt sich durchaus und der suchende Blick wird in den meisten Fällen fündig werden, denn auch, wenn das Gesamtbild vielleicht etwas düster wirken mag: Es gibt im Kleinen wie im Großen viele Lichtpunkte und -flächen, die den Ausblick deutlich erhellen können und sollen. Nicht unterschätzen sollte man die kleinen Begegnungen, die glücklich machen können. Und auch die Festellung des österreichischen Designers und Grafikers Stefan Sagmeister bedenken: „Es war schon viel, viel, viel schlimmer.“ 1 Vielleicht hilft dabei auch der Liedtext von Leonard Cohens „Anthem“ mit dem Refrain „There is a crack in everything. That’s how the light gets in.“ Ein Konzept, das beispielsweise, aber nicht nur, der persische Dichter und Sufi-Mystiker Rumi vertrat: Erst das Unvollkommene ermöglicht die Erleuchtung. …