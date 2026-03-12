Wohl keine akute Gefährdung Herz, Kreislauf und IL-17A-Hemmung 01.03.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in Rheuma Plus / Schweiz | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Irrwege einer Patientin mit Gelenkschmerzen und Hämoptysen Metadaten Titel Wohl keine akute Gefährdung Herz, Kreislauf und IL-17A-Hemmung Publikationsdatum 01.03.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Rheuma Plus / Schweiz / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 3004-9253 Elektronische ISSN: 3004-8931 DOI https://doi.org/10.1007/s44332-025-00095-4