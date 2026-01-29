Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
European Surgery

Here we go again!

  • 01.02.2026
  • editorial
Erschienen in:
Verfasst von
Michael Weitzendorfer
Erschienen in
European Surgery | Ausgabe 1/2026

Auszug

Dear reader, …
Nächster Artikel Efficacy and safety of hand suturing technique application in the endoscopic treatment of gastrointestinal tract tumors: a systematic review and meta-analysis
Titel
Here we go again!
Verfasst von
Michael Weitzendorfer
Publikationsdatum
01.02.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
European Surgery / Ausgabe 1/2026
Print ISSN: 1682-8631
Elektronische ISSN: 1682-4016
DOI
https://doi.org/10.1007/s10353-025-00924-8

Weitere Artikel der Ausgabe 1/2026

Rigid endoscopic laser diverticulotomy for treating lateral pharyngoesophageal diverticulum

  • original article

Laparoscopic repair of giant diaphragmatic hernias: evaluating the efficacy of the spider-web-like suturing technique combined with composite mesh reinforcement

  • original article

Efficacy and safety of hand suturing technique application in the endoscopic treatment of gastrointestinal tract tumors: a systematic review and meta-analysis

  • Open Access
  • review

Thoracic and general surgeons have comparable 30-day outcomes for open abdominal hiatal hernia repair

  • original article

Stapled hemorrhoidopexy vs. open (Milligan–Morgan) hemorrhoidectomy—a comparative analysis

  • original article

The effect of laparoscopic sleeve gastrectomy on serum uric acid levels: a meta-analysis

  • original article