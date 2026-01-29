Here we go again! 01.02.2026 editorial Erschienen in: Verfasst von Michael Weitzendorfer Erschienen in European Surgery | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Auszug Dear reader, … Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Nächster Artikel Efficacy and safety of hand suturing technique application in the endoscopic treatment of gastrointestinal tract tumors: a systematic review and meta-analysis Metadaten Titel Here we go again! Verfasst von Michael Weitzendorfer Publikationsdatum 01.02.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in European Surgery / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1682-8631 Elektronische ISSN: 1682-4016 DOI https://doi.org/10.1007/s10353-025-00924-8