Die Psychiatrie und Neurologie befinden sich im Wandel – geprägt von technologischen Innovationen, neuen therapeutischen Ansätzen und einer wachsenden Integration bio-psychosozialer Perspektiven. Diese Entwicklungen spiegeln sich nicht nur in der Grundlagenforschung, sondern zunehmend auch in der klinischen Praxis wider. In dieser Ausgabe bieten wir wie gewohnt einen auf Falldarstellungen aufgebauten und dabei kompakten Überblick über zentrale Themen, die derzeit die wissenschaftliche Diskussion und die Versorgungsrealität prägen – von Immuntherapie und Biomarkern über Digitalisierung bis hin zu psychosozialen Versorgungskonzepten. Diese thematische Breite lässt sich auch im Sinne des ökologischen Modells psychischer Gesundheit interpretieren: Individuum, soziale Netzwerke, institutionelle Versorgung und gesellschaftliche Rahmenbedingungen wirken dynamisch zusammen. Die im Herausgeberbrief aufgegriffenen Forschungsthemen spiegeln damit nicht nur medizinische Entwicklungen, sondern auch die Notwendigkeit eines systemischen Verständnisses von Gesundheit und Krankheit wider. …