Schmerz Nachrichten

Herausforderungen in der Therapie chronischer Schmerzen bei geriatrischen Patient:innen in der allgemeinmedizinischen Praxis

  • 01.12.2025
  • DFP-Fortbildung
Schmerz Nachrichten | Ausgabe 4/2025

Zusammenfassung

Chronische Schmerzen sind bei geriatrischen Patient:innen aufgrund von Altersveränderungen und Multimorbidität häufig und können zu Immobilität und Verlust der Selbstständigkeit führen. Die Behandlung ist komplex und erfordert eine angepasste, multimodale Schmerztherapie, die medikamentöse und nichtmedikamentöse Ansätze kombiniert, um Lebensqualität und Selbstständigkeit zu erhalten. Besonderes Augenmerk liegt auf der korrekten Schmerzerfassung, der Berücksichtigung kognitiver Einschränkungen und der Vermeidung von Wechselwirkungen bei Polypharmazie. Bei komplexer Clustersymptomatik wird eine adjuvante Therapie mit Dronabinol vorgestellt.
