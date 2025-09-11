 Zum Inhalt
Schmerz Nachrichten

Herausforderungen in der Schmerzbehandlung geriatrischer Patient:innen

  • 10.09.2025
  • DFP-Fortbildung
OÄ Dr. Waltraud Stromer
Schmerz Nachrichten

Die Schmerzbehandlung geriatrischer Patient:innen stellt aufgrund physiologischer und psychischer Veränderungen per se, aber auch aufgrund von Multimorbidität und damit einhergehender Polypharmazie eine große Herausforderung dar. Letztere birgt ein erhöhtes Risiko für nichtvorhersehbare Arzneimittelereignisse und Interaktionen und verändert damit auch den Nutzen und das Risiko einer Schmerztherapie im Alter. Von zentraler Bedeutung sind die abnehmende Leber- und Nierenfunktionen, weshalb bestimmte Medikamente gar nicht oder nur in stark reduzierter Dosierung eingenommen werden können.
Herausforderungen in der Schmerzbehandlung geriatrischer Patient:innen
OÄ Dr. Waltraud Stromer
10.09.2025
Springer Vienna
Schmerz Nachrichten
Print ISSN: 2076-7625
Elektronische ISSN: 2731-3999
https://doi.org/10.1007/s44180-025-00255-w