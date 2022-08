Herausforderung Transitionspsychiatrie im Rahmen der Erwachsenenpsychiatrie

Einleitung

Der Begriff der Transitionspsychiatrie beschreibt ein relativ neues Feld innerhalb der Psychiatrie, das auf die Behandlung junger Menschen zwischen dem 14. und 25. Lebensjahr spezialisiert. Sie versteht sich als Schnittstelle zwischen der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJPP) und Erwachsenenpsychiatrie, als „Missing-Link“ im Übergang zum Erwachsenenleben. Diese Zeit ist mit einer Reihe von Entwicklungsaufgaben verbunden, deren erfolgreiche Bewältigung von großer Bedeutung für die langfristige körperliche und psychische Gesundheit, die berufliche und ökonomische Entwicklung und ein gelungenes Leben auf sozialer und Beziehungsebene ist. Werden Meilensteine der Adoleszentenentwicklung nicht erreicht, kann dies tiefgreifende negative Folgen in den genannten Domänen haben, welche eine Tendenz haben, sich mit zunehmender Zeitdauer zu verfestigen. So kann es zur Chronifizierung psychischer Symptome mit allen negativen sozialen Folgen kommen. Eine Vielzahl von psychischen Erkrankungen manifestiert sich in diesem Alter typischerweise erstmals, sodass die erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen des Transitionsalters zusätzlich erschwert wird. Die Notwendigkeit einer umfassenden und frühzeitigen Betreuung von jungen Erwachsenen ergibt sich daher einerseits aufgrund der Vielzahl an Herausforderungen und der Vulnerabilität für die Erstmanifestation von psychischen Problemen im Transitionsalter und besonders aus den Langzeitfolgen für das spätere Leben.

Umgekehrt kann dieser Zeitraum auch als wichtige Chance gesehen werden, da mittels Frühintervention und maßgeschneiderter Unterstützung/Behandlung der Grundstein für ein erfolgreiches Leben gesetzt werden kann. Dieses Ziel wird jedoch derzeit durch verschiedene Faktoren erschwert. Zum einen wird in der aktuellen Versorgungslandschaft die Gruppe der 14- bis 18-Jährigen von der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ab dem 18. Lebensjahr in den Abteilungen für Erwachsenenpsychiatrie behandelt. Zum anderen besteht in dieser Zeit oft eine individuelle Hemmung, psychologische oder psychiatrische Unterstützung in Anspruch zu nehmen und gesamtgesellschaftlich ein mangelndes Bewusstsein psychische Probleme und deren Relevanz betreffend. Insgesamt besteht daher der Bedarf für ein vielfältiges und leicht zugängliches Betreuungsangebot für junge Erwachsene unter Berücksichtigung der individuellen Risiko- und Resilienzfaktoren sowie bestehender oder drohender psychischer Probleme. Man muss daher den Entwicklungsgedanken der Transitionszeit von der Kinder- und Jugendpsychiatrie in den Bereich der Erwachsenenpsychiatrie ausdehnen und neue Versorgungsstrukturen für diese Gruppe an Patient*innen schaffen.

In Niederösterreich leben etwa 170.000 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. Daten aus Zeiten vor der COVID-Pandemie zeigen, dass in Österreich fast jeder 4. Jugendliche unter einer psychischen Störung litt, was die Versorgungsstruktur vor große Aufgaben stellt. Durch die COVID-Maßnahmen, aber auch die vielfältigen weiteren Krisen und Bedrohungen wie Klimawandel und Krieg hat sich die psychische Situation Jugendlicher nochmals gravierend verschlechtert. Bis zu 80 % der befragten Jugendlichen gaben eine Verschlechterung ihrer psychischen Gesundheit an.

Um den beschriebenen Herausforderungen zukünftig gerecht werden zu können, wurde daher vom Land Niederösterreich ein Forschungszentrum für Transitionspsychiatrie eingerichtet, das sich dem Verständnis der Herausforderungen von Jugendlichen von heute, deren Auswirkungen auf psychische Gesundheit und der Entwicklung von entsprechenden Präventions- und Therapieansätzen widmet. So kann eine forschungs- und evidenzgeleitete Behandlung entstehen.

In Praxis und Forschung gibt es schon bisher einige Entwicklungen, die sich mit Transition im Sinne von Prävention psychischer Erkrankungen (z. B. DOT – Die offene Tür, Forschungsgruppe der Ludwig Boltzmann Gesellschaft an der Karl Landsteiner Universität Krems), mit familienzentrierten Behandlungsangeboten unter Einbeziehung der Kinder psychisch erkrankter Eltern, auch im Sinne einer Nachbetreuung der Kinder nach stationärer Aufnahme der Eltern (KIPKE – Kinder von Eltern mit Psychischen Erkrankungen), und mit dem Übergang zwischen Behandlung in der KJPP und Erwachsenenpsychiatrie zur Verbesserung der Behandlungskontinuität (z. B. Übergabekonferenz) auseinandersetzen.

1 F0 Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen 3,3 % (1/30) Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt (F05) 3,3 % (1/30) F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen 23,3 % (7/30) Alkoholabhängigkeit (F10.2) 3,3 % (1/30) Schädlicher Gebrauch von Cannabinoiden (F12.1) 3,3 % (1/30) Abhängigkeit von Cannabinoiden (F12.2) 6,7 % (2/30) Cannabis induzierte psychotische Störung (F12.5) 3,3 % (1/30) Psychische und Verhaltensstörung durch multiplen Substanzgebrauch (F19.2) 6,7 % (2/30) F2 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen 16,7 % (5/30) Paranoide Schizophrenie (F20.0) 3,3 % (1/30) Akute vorübergehende psychotische Störungen (F23) 13,3 % (4/30) F3 Affektive Störungen 66,7 % (20/30 ) F31 Bipolar affektive Störung Bipolar affektive Störung, ggw. leichte/mittelgradige depr. Episode (F31.3) 3,3 % (1/30) F32 Depressive Episode Mittelgradige depressive Episode (F32.1) 3,3 % (1/30) Schwere depressive Episode ohne psychot. Symptome F32.2 6,7 % (2/30) F33 Rezidivierende depressive Störung Rezidivierende depressive Störung, ggw. mittelgradige Episode (F33.1) 30 % (9/30) Rezidivierende depressive Störung, ggw. schwere Episode ohne psychot. Symptome (F33.2) 23,3 % (7/30) F4 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen 36,7 % (11/30) Panikstörung (F41.0) 6,7 % (2/30) Zwangsstörung (F42) 3,3 % (1/30) Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1) 13,3 % (4/20) Dissoziative Störungen (F44) 13,3 % (4/20) F5 Essstörungen 3,3 % (1/30) Anorexia nervosa (F50.0) 3,3 % (1/30) F6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen 8/30 (26,7 %) Emotional instabile Persönlichkeitsstörung (F60.3) 20 % (6/30) Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung (F62.0) 3,3 % (1/30) Abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle (F63.9) 3,3 % (1/30) Transsexualismus (F64.0) 6,6 % (2/30) Störung der Geschlechtsidentität (F64.9) 3,3 % (1/30) Schwere Intelligenzminderung (F72) 3,3 % (1/30) Frühkindlicher Autismus (F84.0) 3,3 % (1/30) Zur weiteren Entwicklung eines differenzierten Betreuungskonzepts erfolgte daher zur Qualitätssicherung eine Zusammenschau der Daten von 30 jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren, die im Zeitraum von 3 Monaten an der Erwachsenenpsychiatrie routinemäßig betreut wurden. Das Durchschnittsalter betrug 21,2 ± 2,5 Jahre, wobei das Verhältnis Männer:Frauen 11:19 war. Insgesamt fielen 13 % der behandelten Patient*innen an der Psychiatrie des Universitätsklinikums (UK) Tulln in das Transitionsalter zwischen 18 und 25 Jahren. Am häufigsten wurden die Patient*innen tagesklinisch oder an einer Psychotherapiestation behandelt (24,3 % bzw. 21,74 % der an diesen Abteilungen behandelten Patient*innen), eine Akutbehandlung erfolgte in etwa 7 % der Fälle (Behandlung nach dem Unterbringungsgesetz bei 13 % der akut aufgenommenen Patient*innen). Die Häufigkeit der gestellten Diagnosen ist Tab.zu entnehmen, wobei 33,3 % der Patient*innen eine Diagnose, 46,7 % der Patient*innen zwei Diagnosen und 20 % der Patient*innen drei Diagnosen erhielten. Am häufigsten wurden depressive Episoden (20/30, 66,7 %), neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (11/30, 36,7 %) sowie Persönlichkeitsstörungen (8/30, 26,7 %) diagnostiziert. Im Sinne des Entwicklungsgedankens müssten die Persönlichkeitsstörungen eigentlich Persönlichkeitsentwicklungsstörungen genannt werden.

Für 46,7 % war der untersuchte Aufenthalt die erste tagesklinische/stationäre Therapie, in 23 % der Fälle bestand eine Vorbehandlung an der KJPP. Der Schweregrad der psychiatrischen Erkrankung, gemessen an der Funktionsfähigkeit im Alltag mittels Global Assessment of Functioning (GAF), deutete mit einem Mittelwert von 38,8 (± 14,3)/100 zu erreichenden Punkten auf eine starke Beeinträchtigung in mehreren Bereichen der psychischen, sozialen und beruflichen Funktionen hin.

Eine positive Familienanamnese für psychische Erkrankungen wiesen 19/30 (63,3 %) der inkludierten Patient*innen auf, wobei in dieser Gruppe bei 63,2 % die gleiche Diagnose wie bei den betroffenen Familienangehörigen bestand und in 36,8 % bei den untersuchten Patient*innen eine andere Diagnose im Vergleich zu den betroffenen Familienangehörigen gestellt wurde. Die Entlassung erfolgte in einem Großteil (60 %) der Fälle nach Hause, in 23,3 % wurde eine längerfristige Nachbehandlung an einer spezialisierten Abteilung, einer Rehabilitationseinrichtung oder Tagesklinik (TKL) geplant. Ein transitionsspezifisches Nachbehandlungsangebot besteht für diese Patient*innengruppe derzeit nur in begrenztem Ausmaß. Die derzeit bestehenden familienzentrierten Behandlungsangebote, die Unterstützung von Kindern psychisch erkrankter Eltern sowie die Implementierung von Übergabekonferenzen zwischen KJPP und Erwachsenenpsychiatrie sind jedoch ein wichtiger Grundstein für die Betreuung im Transitionsalter.