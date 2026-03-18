Hautkrebsscreening

Einleitung

1 ]. Die ersten beiden werden häufig als nichtmelanozytärer Hautkrebs („non-melanoma skin cancer“, NMSC) zusammengefasst. Die Inzidenz aller drei Entitäten steigt kontinuierlich an und stellt eine zunehmende gesundheitsökonomische Herausforderung dar. Während BCC und PEK primär mit erhöhter Morbidität assoziiert sind, ist das Melanom aufgrund seines Metastasierungsrisikos die gefährlichste Art der häufigen Hauttumore [ 2 ]. Als Beispiel eines noch aggressiveren, jedoch deutlich selteneren Hauttumors gilt das Merkel-Zell-Karzinom. Zu den weltweit häufigsten Hauttumoren zählen das Basalzellkarzinom (BCC), das Plattenepithelkarzinom (PEK) und das Melanom []. Die ersten beiden werden häufig als nichtmelanozytärer Hautkrebs („non-melanoma skin cancer“, NMSC) zusammengefasst. Die Inzidenz aller drei Entitäten steigt kontinuierlich an und stellt eine zunehmende gesundheitsökonomische Herausforderung dar. Während BCC und PEK primär mit erhöhter Morbidität assoziiert sind, ist das Melanom aufgrund seines Metastasierungsrisikos die gefährlichste Art der häufigen Hauttumore []. Als Beispiel eines noch aggressiveren, jedoch deutlich selteneren Hauttumors gilt das Merkel-Zell-Karzinom.

3 ]. Die Erkennung dieser Tumoren in einem frühen Stadium ist ein entscheidender prognostischer Faktor. Vor diesem Hintergrund gewinnt die sekundäre Prävention in Form strukturierter Früherkennungsprogramme zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig ist der Nutzen eines bevölkerungsweiten Hautkrebsscreenings umstritten, was sich in sehr unterschiedlichen nationalen Empfehlungen widerspiegelt. Während zum Beispiel in Deutschland seit 2008 ein organisiertes Screening etabliert ist, verzichten andere Länder wie Großbritannien, die USA oder die Schweiz bislang auf ein flächendeckendes Programm und empfehlen stattdessen eine individuelle, risikobasierte Entscheidung. Die US Preventive Services Task Force kommt zu dem Schluss, dass die Evidenz zur Nutzen-Schaden-Bilanz eines generellen Hautkrebsscreenings bei asymptomatischen Erwachsenen unzureichend ist [].

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4 ]. Gleichzeitig wird betont, dass Personen mit erhöhtem Risiko einer individuellen, risikoadaptierten Betreuung bedürfen, die über das Regel-Screening hinausgeht. Das in Deutschland bestehende flächendeckende Hautkrebsscreening (HKS) wurde für alle gesetzlich Versicherten ab dem 35. Lebensjahr als Kassenleistung etabliert und kann alle zwei Jahre durchgeführt werden. Es umfasst die visuelle Inspektion der gesamten Haut einschließlich der Schleimhäute durch entsprechend geschulte Ärzt:innen. Die deutschen S3-Leitlinien zum Melanom bewerten das organisierte Screening als Maßnahme, die zu einer früheren Diagnose beitragen kann []. Gleichzeitig wird betont, dass Personen mit erhöhtem Risiko einer individuellen, risikoadaptierten Betreuung bedürfen, die über das Regel-Screening hinausgeht.

In Österreich existiert derzeit kein strukturiertes Programm zur Früherkennung von Hautkrebs. Begründet wird dies mit dem bislang fehlenden klaren wissenschaftlichen Nachweis für Nutzen und Wirksamkeit eines bevölkerungsweiten Programms. Das Programm „Sonne ohne Reue“ der Österreichischen Krebshilfe empfiehlt zur Hautkrebs-Früherkennung eine zweimal jährliche Selbstuntersuchung und bei Veränderungen bestehender Läsionen eine dermatologische Abklärung.

Ziel dieses Beitrags ist es, auf Basis aktueller Evidenz sowie nationaler und internationaler Leitlinien zu erläutern, für welche Patientenkollektive Hautkrebsscreening besonders sinnvoll ist und in welcher Form es empfohlen werden sollte.