Reproduzierbare Modelle für die Forschung Hauterkrankungen bekämpfen mit 3D-Bioprinting 01.03.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in hautnah | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel Psoriasis: Infektionsrisiko unter Biologika Nächster Artikel Erratum zu: Extramammärer Morbus Paget Metadaten Titel Reproduzierbare Modelle für die Forschung Hauterkrankungen bekämpfen mit 3D-Bioprinting Publikationsdatum 01.03.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in hautnah / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 1866-2250 Elektronische ISSN: 2192-6484 DOI https://doi.org/10.1007/s12326-026-00750-z