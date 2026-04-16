Die Harnröhrenstriktur ist eine narbige Einengung der Urethra, die zu einer relevanten Obstruktion des unteren Harntrakts führt und überwiegend Männer betrifft. Die Ätiologie ist multifaktoriell, wobei iatrogene Ursachen in industrialisierten Ländern dominieren. Pathophysiologisch resultiert eine Spongiofibrose infolge entzündlicher oder traumatischer Prozesse in einer luminalen Verengung. Klinisch manifestiert sich die Erkrankung durch obstruktive Miktionsbeschwerden bis hin zum Harnverhalt sowie möglichen Komplikationen wie Infektionen oder Nierenschädigung. Die Diagnostik basiert auf Anamnese, klinischer Untersuchung, Uroflowmetrie und bildgebenden Verfahren, wobei die retrograde Urethrographie als Goldstandard gilt. Therapeutisch stehen endourologische und offene rekonstruktive Verfahren zur Verfügung. Minimalinvasive Techniken wie Bougierung oder Urethrotomie eignen sich für kurzstreckige Strikturen, sind jedoch mit hohen Rezidivraten assoziiert. Die offene Urethroplastik stellt insbesondere bei langstreckigen oder rezidivierenden Strikturen den Goldstandard dar und erreicht langfristige Erfolgsraten von bis zu 95 %. Moderne Rekonstruktionsverfahren umfassen End-zu-End-Anastomosen sowie Substitutionstechniken unter Verwendung autologer Mundschleimhaut. Neue Ansätze wie tissue-engineerte Transplantate zeigen vielversprechende Ergebnisse. Eine strukturierte Nachsorge ist essenziell zur frühzeitigen Erkennung von Rezidiven und zur Sicherung des Therapieerfolgs.