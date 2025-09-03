Urothelkarzinom: Die Kombination aus Enfortumab vedotin und Pembrolizumab (EV + P) setzt auf der Basis der EV-302-Studie mit einer medianen Überlebenszeit von mehr als 2,5 Jahren neue Maßstäbe in der Erstlinientherapie des fortgeschrittenen Urothelkarzinoms. Dies gilt unabhängig von Alter, Komorbidität und Prognose, wie das Studien- Update sowie Analysen der Langzeitdaten zeigen.