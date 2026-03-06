Wirkstoff-gesteuerte CAR-T-Zellen: Ein neuer Sicherheitsmechanismus für die Krebsimmuntherapie

Die chimäre Antigenrezeptor-(CAR)-T-Zelltherapie basiert auf gentechnisch veränderten Immunzellen, die Krebszellen aufspüren und zerstören. Manchmal greifen diese Zellen jedoch auch gesundes Gewebe an und verursachen Nebenwirkungen. Ein internationales Forscherteam, darunter die LIT-Wissenschaftler Dr. Leo Scheller, Dr. Markus Barden und Prof. Hinrich Abken, hat nun ein System entwickelt, um die Bindung von T-Zellen an andere Zellen durch ein zugelassenes Medikament zu kontrollieren.