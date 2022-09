Haarausfall, Narben, Stoma

Zusammenfassung

Haarausfall, Operationsnarben, Hautirritationen oder ein künstlicher Darmausgang stellen nur einen Bruchteil der möglichen körperlichen Veränderungen durch eine Krebstherapie dar. Gerade für junge Erwachsene, deren Identifikation mit dem eigenen Körper sich noch in der Entwicklung befindet, sind die sichtbaren Folgen der Erkrankung und Behandlung enorm belastend. Obwohl die negativen Auswirkungen einer Krebserkrankung auf das Körperbild deutlich erwiesen sind, erfährt diese Problematik in der klinischen Praxis bisher recht wenig Beachtung. Es existieren bislang keine spezifischen Lösungsansätze oder Leitfäden für den pflegerischen und ärztlichen Umgang mit Körperbildveränderungen oder -störungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Krebs. Die Sichtbarkeit dieses Problemfeldes in der Pflege zu erhöhen und den Umgang damit zu schulen, sollte eine zukünftige Aufgabe sein.