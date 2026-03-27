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Gynäkologie in der Praxis

Gynäkologische Diagnosen zwischen medizinischer Indikation und Wunsch nach Selbstoptimierung

Rechtliche, ethische und evidenzbasierte Aspekte ästhetischer Eingriffe am weiblichen Genitale

  • Open Access
  • 26.03.2026
  • Originalien
Verfasst von
Ao. Univ.-Prof. Dr. Petra Kohlberger
Erschienen in
Gynäkologie in der Praxis
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Zusammenfassung

In den letzten Jahren war ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach ästhetischen und funktionellen Eingriffen am weiblichen Genitale zu beobachten. Faktoren wie Intimrasur, die allgegenwärtige Verfügbarkeit pornografischer Inhalte, Internetrecherchen sowie gesellschaftliche Schönheitsnormen tragen wesentlich zur Wahrnehmung vermeintlicher Abweichungen von der „Norm“ bei. Niedergelassene Gynäkolog*innen sehen sich zunehmend mit dem Spannungsfeld zwischen subjektivem Leidensdruck, medizinischer Indikation und rechtlich-ethischen Rahmenbedingungen konfrontiert. Der vorliegende Artikel beleuchtet die Ursachen dieses Trends und stellt die aktuellen gesetzlichen Grundlagen (insbesondere das österreichische Bundesgesetz über die Durchführung von ästhetischen Behandlungen und Operationen [ÄsthOpG]), nationale und internationale Leitlinien sowie evidenzbasierte Stellungnahmen (American College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe [OEGGG], Food and Drug Administration [FDA], Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften [AWMF]) dar. Besonderes Augenmerk wird auf die klare Abgrenzung zwischen medizinisch indizierten rekonstruktiven Eingriffen und rein ästhetisch motivierten Maßnahmen gelegt. Die derzeitige Datenlage zeigt für viele energie- und laserbasierte Verfahren keine ausreichende Evidenz hinsichtlich Wirksamkeit und Sicherheit. Neben medizinischen Aspekten werden psychosoziale Einflussfaktoren, Kontraindikationen sowie die Bedeutung einer sorgfältigen Aufklärung, Dokumentation und interdisziplinären Zusammenarbeit hervorgehoben. Abschließend werden Strategien zur Verbesserung der Patientinnensicherheit diskutiert, darunter die Etablierung nationaler Qualitätsregister und eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit.
Basierend auf dem Vortrag der Autorin gehalten im Rahmen des Kongresses „Sexualmedizin interdisziplinär 2025“ am 07.11.2025
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Hinweis des Verlags

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.

Einleitung

Das weibliche Genitale rückt zunehmend in den Fokus gesellschaftlicher, medialer und medizinischer Diskussionen. Während rekonstruktive Eingriffe seit Jahrzehnten einen festen Platz in der Gynäkologie haben, hat sich das Spektrum in den letzten Jahren um eine Vielzahl ästhetischer Verfahren erweitert. Niedergelassene Ärzt*innen werden dabei immer häufiger mit Wünschen konfrontiert, die primär nicht aus medizinischen Beschwerden, sondern aus einem subjektiven Unzufriedenheitserleben resultieren.
Der Begriff der „Selbstoptimierung“ beschreibt dabei den Versuch, den eigenen Körper an wahrgenommene Ideale anzupassen. Im Bereich der Intimregion ist dieser Wunsch besonders sensibel, da er eng mit Sexualität, Körperbild und Partnerschaft verknüpft ist. Für die behandelnde Ärztin bzw. den behandelnden Arzt ergeben sich daraus erhebliche Herausforderungen in der Beurteilung der Indikation, der Aufklärung und der ethisch-rechtlichen Verantwortung.

Gesellschaftliche und individuelle Einflussfaktoren

Mehrere Entwicklungen tragen zur gestiegenen Nachfrage nach ästhetischen Eingriffen am weiblichen Genitale bei:
  • Intimrasur: Durch die Entfernung der Behaarung werden anatomische Variationen der Vulva deutlich sichtbarer, was bei vielen Frauen erstmals zu einer kritischen Selbstwahrnehmung führt.
  • Online-Pornografie: Häufig werden dort stark normierte, chirurgisch oder digital optimierte Genitaldarstellungen gezeigt, die mit der natürlichen anatomischen Vielfalt wenig gemein haben.
  • Internetrecherche: Suchbegriffe wie „Schamlippenkorrektur“ oder „vaginale Verjüngung“ vermitteln den Eindruck, dass nahezu jede anatomische Ausprägung behandelbar sei („anything is possible“).
  • Vergleichsmechanismen: Fragen wie „Bin ich normal?“ treten verstärkt auf, insbesondere bei jüngeren Patientinnen.
  • Alterungsprozesse: Veränderungen der Hautelastizität, hormonelle Umstellungen und Geburten beeinflussen das äußere und innere Genitale.
  • Partner*inneneinfluss: In Einzelfällen berichten Patientinnen über direkten oder indirekten Druck aus der Partnerschaft.
Diese Faktoren können einen erheblichen Leidensdruck erzeugen, der jedoch nicht automatisch eine medizinische Indikation begründet.

Rechtlicher Rahmen

In Österreich bildet das Bundesgesetz über die Durchführung von ästhetischen Behandlungen und Operationen (ÄsthOpG) seit 2012 die rechtliche Grundlage. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Definition der medizinischen Indikation (§ 3 Abs. 4 ÄsthOpG). Demnach liegt eine solche nur dann vor, wenn
  • eine Lebensgefahr oder erhebliche Gesundheitsbeeinträchtigung abgewendet werden muss oder
  • ein anatomischer oder funktioneller Krankheitszustand vorliegt und
  • keine mildere, zumutbare Alternative besteht.
Rein ästhetische Wünsche ohne objektivierbaren Krankheitswert erfüllen diese Kriterien nicht. Zusätzlich regelt das Gesetz die erforderliche Qualifikation der durchführenden Ärzt*innen sowie umfassende Aufklärungs- und Dokumentationspflichten.

Leitlinien und fachgesellschaftliche Empfehlungen

Nationale Stellungnahmen

Das interdisziplinäre Konsensuspapier zur weiblichen Genitalchirurgie [1] unter der Federführung des Wiener Programms für Frauengesundheit wurde mit Beteiligung gynäkologischer, plastisch-chirurgischer, psychosomatischer und gesundheitsbehördlicher Institutionen erstellt und bildet einen wichtigen Referenzrahmen. Eine medizinische Indikation wird unter anderem gesehen bei
  • ausgeprägter Labienhypertrophie mit objektivierbaren Beschwerden,
  • rezidivierenden Vulvairritationen nach Ausschluss anderer Ursachen,
  • erfolgloser konservativer Therapie unter begleitender psychologischer Abklärung.
Eine sorgfältige psychosomatische Einschätzung ist essenziell. Kontraindikationen liegen vor, wenn
  • Zweifel an der freien Willensbildung bestehen,
  • externer Druck vermutet wird,
  • ein gestörtes Körperbild oder unrealistische Erwartungen vorliegen,
  • die Patientin Risiken und Konsequenzen nicht erfassen kann oder will.
In diesen Fällen ist von einem Eingriff abzusehen und gegebenenfalls eine psychologische Beratung anzuraten.

Internationale Stellungnahmen

Die ACOG Committee Opinion (2020) [2] stellt klar fest, dass operative Eingriffe zur Veränderung der Sexualfunktion ohne medizinische Ursache nicht indiziert sind. Ausnahmen bestehen u. a. bei geburtshilflichen Verletzungen, nach „female genital mutilation“ (FGM), bei Prolaps oder Inkontinenz.
Die AWMF-S2k-Leitlinie (2022) [3] zu rekonstruktiven und ästhetischen Operationen des weiblichen Genitales betont die Notwendigkeit einer strengen Indikationsstellung und evidenzbasierten Beratung.

Energie- und laserbasierte Verfahren: Evidenzlage

In den letzten Jahren wurden zahlreiche nichtoperative Verfahren wie CO2-Laser, Radiofrequenz- oder „Vaginal-rejuvenation“-Techniken beworben. Die wissenschaftliche Datenlage ist jedoch ernüchternd:
  • Randomisierte, kontrollierte Studien zeigen keinen signifikanten Vorteil gegenüber Scheinbehandlungen bei postmenopausalen vaginalen Symptomen.
  • Fachgesellschaften wie die OEGGG lehnen diese Verfahren außerhalb klinischer Studien ab.
  • Die FDA warnte explizit vor nicht belegten Wirksamkeitsversprechen und potenziellen Risiken.
Für die Praxis bedeutet dies: Ohne belastbare Evidenz und außerhalb von klinischen Studien sollten diese Verfahren nicht angewendet werden. Auch werden diese Behandlungen nicht von den öffentlichen Sozialversicherungsträgern übernommen, da keine belastbare medizinische Indikation besteht.

Dokumentation und Qualitätssicherung

Derzeit fehlen nationale und internationale Register zur systematischen Erfassung von Ergebnisqualität und Komplikationen bei ästhetischen Genitaleingriffen. Eine strukturierte Dokumentation und Auswertung sind jedoch aus medizinischer und rechtlicher Sicht im Sinne der Patientinnensicherheit und zum Gewinn von evidenzbasierten Erkenntnissen unverzichtbar.

Fazit für die Praxis

  • Ohne medizinische Indikation keine Intervention
  • Sorgfältige Abklärung von Motivation, Erwartungen und psychosozialem Kontext
  • Klare Trennung zwischen evidenzbasierter Medizin und ästhetischem Wunschdenken
  • Umfassende Aufklärung und Dokumentation
  • Stärkung der Selbstbildwahrnehmung der Patientinnen durch sachliche Information und Empowerment
  • Forderung nach Aufbau von Ergebnisqualitätsregistern

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt

P. Kohlberger gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.
Open Access Dieser Artikel wird unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Artikel enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen. Weitere Details zur Lizenz entnehmen Sie bitte der Lizenzinformation auf http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de.

Hinweis des Verlags

Der Verlag bleibt in Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutsadressen neutral.
Download
Titel
Gynäkologische Diagnosen zwischen medizinischer Indikation und Wunsch nach Selbstoptimierung
Rechtliche, ethische und evidenzbasierte Aspekte ästhetischer Eingriffe am weiblichen Genitale
Verfasst von
Ao. Univ.-Prof. Dr. Petra Kohlberger
Publikationsdatum
26.03.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Gynäkologie in der Praxis
Print ISSN: 3005-0758
Elektronische ISSN: 3005-0766
DOI
https://doi.org/10.1007/s41974-026-00415-y
1.
Zurück zum Zitat Wiener Programm für Frauengesundheit (Hrsg.) (2015) Leitlinien zur weiblichen Genitalchirurgie. Konsensuspapier. Online unter: https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrup/download/pdf/3830991?originalFilename=true
2.
Zurück zum Zitat Elective Female Genital Cosmetic Surgery: ACOG Committee Opinion, Number 795. Obstet Gynecol. 2020 Jan;135(1):e36-e42. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003616. Online unter: https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2020/01/elective-female-genital-cosmetic-surgery
3.
Zurück zum Zitat Rekonstruktive und Ästhetische Operationen des weiblichen Genitale. Guideline der DGGG, DGPRAEC und OEGGG (S2k-Level, AWMF Registernr. 009/019, August 2022). Online unter: https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/009-019
4.
Zurück zum Zitat Fiona G. Li et al. Effect of Fractional Carbon Dioxide Laser vs Sham Treatment on Symptom Severity in Women with postmenopausal vaginal symptoms: a randozmized clinical Trial. JAMA. 2021;326(14):1381-1389. https://doi.org/10.1001/jama.2021.14892 Corrected on February 28, 2024.
5.
Zurück zum Zitat Alshiek J, Garcia B, Minassian V, Iglesia CB, Clark A, Sokol ER, Murphy M, Malik SA, Tran A, Shobeiri SA. Vaginal Energy-Based Devices. Pelvic Med Reconstr Surg. 2020;26(5):287.
6.
Zurück zum Zitat Otero JR, Lauterbach R, Aversa A, et al. Radiofrequency-Based Devices for Female Genito-Urinary Indications: Position Statements From the European Society of Sexual Medicine. J Sex Med 2020;17:393–399.
7.
Zurück zum Zitat Preminger BA. Kurtzman JS, Dayan E. A Systematic Review of nonsurgical vulvovaginal restoration devices: an evidence-based examination of safety and efficacy. Plast Reconstr Surg. 2020 Nov;146(5):552e-564e.