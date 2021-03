Ze440 (femidoc® Agnuscastus) zur Behandlung von PMS

Von der Pflanze Vitex agnus-castus auch Mönchspfeffer genannt werden die Früchte medizinisch verwendet und stellt die erste Therapieoption bei PMS dar. Ze440 ist ein Trockenextrakt von Vitex agnus-castus mit 20 mg und derzeit der einzige Vitex agnus-castus Extrakt mit „well-establisched use“ Status zur Behandlung von PMS in der HMPC Monografie der EMA dar. Die Inhaltsstoffe sind vielfältig u.a. ätherisches Öl, Diterpene, Flavonoide und Iridoidglykoside, insgesamt stellt aber der Gesamtextrakt das Wirkprinzip dar. Der Spezialextrakt Ze440 wirkt agonistisch am Dopamin D2-Rezeptor und hemmt die Prolaktinfreisetzung. Außerdem konnte gezeigt werden, dass die Aktivität des Opioid Rezeptors reguliert wird. Die Wirksamkeit von Ze440 in der Therapie von PMS wurde in vielzähligen Studien belegt unter anderem wurde in einer Dosis-Findungsstudie die optimale Dosis von 20mg/Tag identifiziert. In allen Studien konnte eine exzellente Verträglichkeit gezeigt werden, ebenso eine klinische Wirksamkeit und eine Überlegenheit gegenüber Placebo. Die Studien werden im Detail im Webinar vorgestellt.