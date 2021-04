06.04.2021 | Leben | Onlineartikel

Comic für Ärzte

Gute Laune

Sanofi und Springer Wien bringen Farbe und Humor in die heimischen Wartezimmer.

Die Firma Sanofi wollte in tristen Zeiten etwas Hoffnung, Farbe und Humor in die österreichischen Wartezimmer bringen und wandte sich mit dieser Idee an das Team der Ärzte Woche. Dies ebnete den Weg der Idee, Poster zu entwerfen, die nichts Anderes wollen als gute Laune zu verbreiten.