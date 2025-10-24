Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, wie viel neurologisch-psychiatrische Erfahrung in die Erzählungen von Swift/Gulliver eingeflossen sein kann und welche Ursachen für derartige Störungen unter den damaligen Bedingungen möglicherweise eine besondere Rolle spielten. Die folgenden Punkte werden angesprochen:

Swift wählte füreinen sprechenden und dabei vieldeutigen Namen (hebr.= gottergeben; engl.Angeber und Betrüger, aber auch: dummes Tier) [] sowie die Perspektive eines Ich-Erzählers, der selbst berichtet wie er die Welt wahrnimmt und erinnert. Es ist anzunehmen, dass Swift den Schiffsarzt Gulliver nicht ohne Absicht als Protagonisten der umfangreichen Reiseberichte aus fernen Ländern wählte, sondern damit bewusst einen medizinischen Bezug herstellte. Jonathan Swift wandte einige Raffinesse auf, um den fiktiven Gulliver als vermeintlichen Autor seiner politischen Satire erscheinen zu lassen [].

Jonathan Swift sammelte im Laufe seines Lebens einige Erfahrungen mit neuropsychiatrisch bedingten Störungen. Swifts Vater Jonathan sen. (1640–1667) verstarb etwa zwei Monate nach der Zeugung von Jonathan jun. (1667–1745) und zwar vermutlich an einer Syphilis []. Onkel Godwin Swift (1628–1695), bei dem Jonathan in Dublin aufgewachsen war, entwickelte im Alter schwere Gedächtnisstörungen []. Jonathan Swift selbst litt seit 1690 und vermehrt nach 1710 unter rezidivierendem, anfallsartigem Schwindel und Tinnitus, aller Wahrscheinlichkeit nach aufgrund eines Morbus Meniere []. Diese Erfahrungen können zum nachhaltigen Interesse des Satirikers und anglikanischen Geistlichen an Nervenkrankheiten beigetragen haben. Im) entwarf Swift 1704 eine knappe Skizze von Geistesstörungen, die man in Bedlam besichtigen konnte und die unter anderem Kant bei seineminspirierte []. Um psychisch Kranken zu begegnen, musste man sie jedoch nicht inbesuchen, wo damals nur die voraussichtlich Heilbaren zeitweise Aufnahme fanden; elendeirrten durch die Straßen des ganzen Königreiches, in London wie in Dublin []. 1714 wurde Swift zu einem der Vorsteher () von Londonsgewählt. 1721 wurde Swift als Treuhänder von Dr. Richard Steevens Vermögen zur Errichtung eines Krankenhauses bestellt; 1725 als Vorstand von Dublins Findlingshospital sowie des Armen- und Arbeitshauses; 1735 als Sachwalter um mit dem Vermögen von Mrs. Mary Mercer ein Hospital für chronische Erkrankungen zu bauen []. Sein gesamtes eigenes Vermögen (bei seinem Tod 12.000 £) versprach er bereits 1731 der Errichtung einer ersten psychiatrischen Klinik in Irland zu widmen und zwar mit der Begründung, kein anderes Land benötige eine derartige Institution so sehr []. Dublinswurde 1757 zunächst für unheilbar psychisch Kranke eröffnet und existiert bis heute als psychiatrische Klinik [].

Der Reisebericht von Lemuel Gulliver wurde nach historisch-kritischen Ausgaben [] hinsichtlich potentiell neuropsychiatrischer Auffälligkeiten untersucht. Zusätzlich wurden mehrere Biographien Jonathan Swifts (z. B. []), Kommentare zu Swifts Werken [] sowie Sekundärliteratur aus Anglistik und Medizin einschliesslich Medizingeschichte durchsucht [Stichwortsuche nach „Jonathan Swift“, „Gulliver“, „Lilliput“ etc. in PubMed, ISTOR, Web of Science, Google Scholar] und als Quellen herangezogen. Historisch-politische Bezüge werden weitgehend ausgespart, ebenso wurde aus Gründen des Umfangs auf die Beschreibung und Beurteilung einiger Abstecher auf noch weiter entlegene Inseln verzichtet.

1. Eigenanamnese (stark gekürzt nach den Berichten Gullivers)

Vorgeschichte Master Bates in London [ 85 , I.1]. Daneben habe er sich die Grundlagen der Mathematik und der Navigation angeeignet. Danach sei er zum Studium der Medizin zwei Jahre und sieben Monate nach Leyden gegangen. Master Bates habe ihn dann als Schiffschirurgen empfohlen und so sei er während der nächsten drei Jahre auf der Swallow ein oder zweimal in die Levante und in einige andere Gegenden gefahren. Dann habe er beschlossen sich in London in der Old Jewry als Arzt niederzulassen. Ihm sei geraten worden zu heiraten und Mrs. Mary Burton habe 400 £ mit in die Ehe gebracht. Auch aufgrund mangelnder Beziehungen habe seine Praxis zu wenig eingebracht und er habe beschlossen, wieder zur See zu fahren. So habe er in den nächsten sechs Jahren auf zwei Schiffen Reisen in die Karibik und nach Fernost unternommen. Wieder zurückgekehrt, sei er in die Fetter Lane umgezogen und von da nach Wapping in die Nähe der Werften, aber innerhalb der nächsten drei Jahre hätte seine Arbeit nicht genug eingebracht, also habe er wieder als Schiffsarzt angeheuert. Lemuel Gulliver wurde als dritter von fünf Söhnen in einfachen Verhältnissen unweit von Nottingham geboren, besuchte ab 1675 das Emmanuel College in Cambridge und arbeitete ab 1678 vier Jahre lang als Gehilfe des Wundarztesin London [, I.1]. Daneben habe er sich die Grundlagen der Mathematik und der Navigation angeeignet. Danach sei er zum Studium der Medizin zwei Jahre und sieben Monate nach Leyden gegangen.habe ihn dann als Schiffschirurgen empfohlen und so sei er während der nächsten drei Jahre auf derein oder zweimal in die Levante und in einige andere Gegenden gefahren. Dann habe er beschlossen sich in London in derals Arzt niederzulassen. Ihm sei geraten worden zu heiraten und Mrs. Mary Burton habe 400 £ mit in die Ehe gebracht. Auch aufgrund mangelnder Beziehungen habe seine Praxis zu wenig eingebracht und er habe beschlossen, wieder zur See zu fahren. So habe er in den nächsten sechs Jahren auf zwei Schiffen Reisen in die Karibik und nach Fernost unternommen. Wieder zurückgekehrt, sei er in dieumgezogen und von da nachin die Nähe der Werften, aber innerhalb der nächsten drei Jahre hätte seine Arbeit nicht genug eingebracht, also habe er wieder als Schiffsarzt angeheuert.

William Dampier (1651–1715), dem berühmten Forschungsreisenden, mehrfachen Weltumsegler und Freibeuter [ 20 ]. Nebenbei betont Gulliver auch sein exzellentes Gedächtnis, seine Sprachbegabung und die Verwandtschaft zu seinem Cousin(1651–1715), dem berühmten Forschungsreisenden, mehrfachen Weltumsegler und Freibeuter [].

Lilliput und die Lilliputaner Antelope am 5. November 1799 vor Australien in Seenot (Tab. 1 1 Reisedaten Somatische Faktoren und Symptome Neuropsychiatrie, Verdacht auf Vorgeschichte Grössenideen; Abstammungswahn 04.05.1699 Bristol 06.11.1699 Lilliput 13.04.1703 Downs Mangelernährung; Überanstrengung; Erschöpfung; hoher Krankenstand; Alkohol; juckende Efflorenzenzen Akinetisch-rigid oder katatone Symptome (DD: pathologisches Erwachen); Lilliput-Halluzinationen; Körper- und Geschmackshalluzinationen; Neologismen, verschrobene Sprache; Konfabulationen 20.06.1703 Downs 17.06.1703 Brobdingnag 03.06.1706 Downs Ague ; Gewichtsverlust Angst, Verletzlichkeit, Ekel; Gulliver-Halluzination; motorische Manierismen (oder EPMS) 05.08.1706 Downs xx.yy.1707 Laputa 10.04.1710 Downs Hoher Krankenstand; Erschöpfung Transitivismus; Akathisie, okulogyre Krise, Dyskinesie; reduplikative Paramnesie 07.11.1710 Portsmouth 09.05.1711 Yahoos et al. 05.12.1715 Downs Tropendelir ( Calentures ) Motorische Manierismen (oder EPMS); Dolittle-Phänomen; Misanthropie, Ekel vor Menschen und sich selbst Auf dem Weg in die Südsee gerät dieam 5. November 1799 vor Australien in Seenot (Tab.). Gulliver erwähnt den schlechten Zustand der Mannschaft; die Männer seien durch Strapazen und schlechte Ernährung stark geschwächt gewesen und zwölf Seeleute waren bereits verstorben. Er habe an Bord noch ein halbes Pint (ca 300 ml) Brandy getrunken (ca. 50 %), bevor er mit anderen verzweifelt versuchte das Schiff rudernd freizuschleppen. Der Versuch misslang, das Ruderboot kenterte und er schwamm lange, ehe er gegen Abend Boden unter den Füssen spürte. An Land schlief er entkräftet ein und als er am nächsten Morgen erwachte, fand er sich an den Boden gefesselt (Abb.), war umgeben von zahlreichen, etwa 15 cm grossen Wichten, die auf ihn einredeten, ihn bald mit hunderten von Pfeilen beschossen, die Blasen auf Gesicht und Hand verursachten usw. ehe man sich in der Folge zeitweise auf ein einigermassen gütliches Auskommen verständigte (aufgrund des erheblichen Alkoholgenusses am Vortag ist zu berechnen, dass er beim Erwachen noch Restalkohol im Blut hatte). Der Wein, den er dort später aus Fässern trank, sei besser gewesen als jeder Burgunder. Als er eine Feuersbrunst mit seinem Urinstrahl löschte, hatte er davor besonders viel konsumiert. Der Rest dieser Geschichte darf als bekannt vorausgesetzt werden.

Zurück in London hielt er es nur zwei Monate bei der Familie aus, ehe ihn erneut die unstillbare Unruhe überkam. Von einem Sohn Jonny war kurz zu erfahren, dass er in die Grundschule geht. Tochter Betty sei verheiratet und habe jetzt selbst Kinder.

Brobdingnag und die Riesen Ague (siehe unten) des Kapitäns unterbrochen worden, aber im Juni 1703 landet Gulliver an einer nordwestlichen Landzunge Amerikas. Seine Kameraden sichten die riesigen Einwohner vor ihm und lassen ihn allein zurück. Alles ist monströs und überaus anstrengend. Für Geld wird er zur Schau gestellt. Der Angriffe von Ratten, und auch von Fliegen kann er sich kaum erwehren. Gefahren lauern überall. Die Stimmen, die grobporige Haut der Riesen, ihre Gerüche, Körperfunktionen und Krankheiten erschrecken und ekeln ihn an [ 87 ]. Er magert zum Skelett ab. Die riesige Königin meint es eigentlich gut mit ihm und rät zu mehr Bewegung, er aber fühlt sich hilflos und wird melancholisch. Die Sprache der Riesen erlernt er schnell, aber ihren Respekt erwirbt er nicht, sondern wird nachts wie ein Spielzeug in eine Schachtel gesperrt. Ortsansässige Experten halten ihn für ein mickriges Insekt, ein blosses Experiment der Natur. Die Reise war wegen einer(siehe unten) des Kapitäns unterbrochen worden, aber im Juni 1703 landet Gulliver an einer nordwestlichen Landzunge Amerikas. Seine Kameraden sichten die riesigen Einwohner vor ihm und lassen ihn allein zurück. Alles ist monströs und überaus anstrengend. Für Geld wird er zur Schau gestellt. Der Angriffe von Ratten, und auch von Fliegen kann er sich kaum erwehren. Gefahren lauern überall. Die Stimmen, die grobporige Haut der Riesen, ihre Gerüche, Körperfunktionen und Krankheiten erschrecken und ekeln ihn an []. Er magert zum Skelett ab. Die riesige Königin meint es eigentlich gut mit ihm und rät zu mehr Bewegung, er aber fühlt sich hilflos und wird melancholisch. Die Sprache der Riesen erlernt er schnell, aber ihren Respekt erwirbt er nicht, sondern wird nachts wie ein Spielzeug in eine Schachtel gesperrt. Ortsansässige Experten halten ihn für ein mickriges Insekt, ein blosses Experiment der Natur.

Gerettet und daheim in London fürchtet er auf die winzigen Menschen zu treten, beugt sich zu ihnen herab, wenn er mit ihnen spricht, bückt sich tief ehe er durch eine Tür geht und nimmt ansonsten seine steif aufgereckte Haltung ein, mit nach oben gerichtetem Blick. Andere meinen, er hätte seinen Verstand verloren. Nach zehn Tagen wird er zu einer neuen Ausfahrt eingeladen.

Laputa und die Geistesmenschen Laputa wird er hochgezogen und befindet sich inmitten eines ebenso chronisch vergeistigten wie zerstreuten, ganz der Mathematik, Astronomie und Musik hingegebenen Hofstaates. Die Männer sind ungeschickt, verlangsamt und jederzeit perplex, wenn es um die Dinge des Alltags geht, dabei ständig angespannt und ängstlich unterwegs. Den Kopf nach hinten oder zur Seite gelegt, ein Auge auf den Zenith, das andere nach innen schielend, müssen sie ständig von Wärtern ( Climenolen ; z. B: lat. clinamen , Ablenkung bei gerader, autistischer Bewegung durch den Raum) [ 31 ] begleitet werden, die durch sanftes Beklatschen mit einem Ballon von Ohren, Mund oder Augen ein Minimum an Kommunikation und Aufmerksamkeit herstellen (Abb. 2 Auf dem Weg nach Fernost muss sich die Mannschaft bereits auf einer Zwischenstation in Madras drei Wochen lang erholen; viele sind krank. Danach verschlägt es Gulliver von Tonkin aus durch Sturm, Piratenüberfall und nach langem Rudern auf eine Insel über der eine andere, kleinere magnetisch schwebt. Zu diesemwird er hochgezogen und befindet sich inmitten eines ebenso chronisch vergeistigten wie zerstreuten, ganz der Mathematik, Astronomie und Musik hingegebenen Hofstaates. Die Männer sind ungeschickt, verlangsamt und jederzeit perplex, wenn es um die Dinge des Alltags geht, dabei ständig angespannt und ängstlich unterwegs. Den Kopf nach hinten oder zur Seite gelegt, ein Auge auf den Zenith, das andere nach innen schielend, müssen sie ständig von Wärtern (; z. B: lat., Ablenkung bei gerader, autistischer Bewegung durch den Raum) [] begleitet werden, die durch sanftes Beklatschen mit einem Ballon von Ohren, Mund oder Augen ein Minimum an Kommunikation und Aufmerksamkeit herstellen (Abb.). Diese Männer sind nicht kontaktfähig und nehmen sowohl Gulliver, als auch ihre eigenen Frauen kaum wahr. Er fühlt sich geringgeschätzt und vernachlässigt.

to mend , helfen etc) [ 42 ]. nimmt Gulliver in Japan an Bord und bringt ihn nach Amsterdam. Unterwegs versterben nur drei Seeleute an Krankheiten, ein vierter stürzt vom Fockmast zu Tode. Die Rückfahrt gelingt nach einigen Abstechern (die hier ausgespart werden). Kapitän Mendez (engl., helfen etc) []. nimmt Gulliver in Japan an Bord und bringt ihn nach Amsterdam. Unterwegs versterben nur drei Seeleute an Krankheiten, ein vierter stürzt vom Fockmast zu Tode.

Houynhnhmns und Yahoos Calentures ) [ 42 , 59 ] werden, nimmt er dort neue Männer an Bord, bei denen es sich allerdings um Piraten handelt. Sie setzen ihn zunächst in seiner Kabine fest, während auf der Fahrt nach Madagaskar weitere Seemänner ihren Krankheiten erliegen. Gulliver wird auf einem Eiland ausgesetzt und begegnet dort behaarten, groben, aber äusserlich menschenähnlichen, grimassierenden, aggressiven, wilden und damit in ihrem Gebaren fremdartigen Wesen, den Yahoos (engl. you; who = sinngemäss z. B. wer bist Du) [ 42 ]? , die ihn auf übelste Weise beschmutzen (Diese Yahoos stimmen in ihren anatomischen Merkmalen weitgehend mit Dampiers Schilderung australischer Ureinwohner überein) [ 20 ]. Beherrscht werden sie und das Land von edlen Pferden, den Houynhnhmns (lat. homo sapiens ; und onomatopoetisch für Pferdeschnauben), die keine Krankheit kennen. Gulliver erstattet den bewunderten Pferden einen recht kritischen Bericht über die Gebräuche und Gebrechen Europas, wo es sogar einen Berufsstand gebe, der sein Geld mit den Krankheiten anderer Leute verdiene. Er fühlt sich wohl im Kreise der gebildeten Houynhnhmns , sogar deren Gang und Gesten werden ihm zur Gewohnheit. Diesmal hält es Gulliver ganze fünf Monate zuhause aus, ehe er – nun als Kapitän – wieder in See sticht. Da auf dem Weg in die Karibik mehrere Seeleute Opfer eines Tropendelirs () [] werden, nimmt er dort neue Männer an Bord, bei denen es sich allerdings um Piraten handelt. Sie setzen ihn zunächst in seiner Kabine fest, während auf der Fahrt nach Madagaskar weitere Seemänner ihren Krankheiten erliegen. Gulliver wird auf einem Eiland ausgesetzt und begegnet dort behaarten, groben, aber äusserlich menschenähnlichen, grimassierenden, aggressiven, wilden und damit in ihrem Gebaren fremdartigen Wesen, den(engl.= sinngemäss z. B. wer bist Du) []? , die ihn auf übelste Weise beschmutzen (Diesestimmen in ihren anatomischen Merkmalen weitgehend mit Dampiers Schilderung australischer Ureinwohner überein) []. Beherrscht werden sie und das Land von edlen Pferden, den(lat.; und onomatopoetisch für Pferdeschnauben), die keine Krankheit kennen. Gulliver erstattet den bewunderten Pferden einen recht kritischen Bericht über die Gebräuche und Gebrechen Europas, wo es sogar einen Berufsstand gebe, der sein Geld mit den Krankheiten anderer Leute verdiene. Er fühlt sich wohl im Kreise der gebildeten, sogar deren Gang und Gesten werden ihm zur Gewohnheit.

Am Ende wird er jedoch als primitiver Yahoo des Landes verwiesen und gelangt über Australien auf einem portugiesischen Schiff nach Lissabon und schliesslich nach England.

Heimkehr Am 5. Dezember 1715 landet Gulliver um neun Uhr morgens an der Spitze Südostenglands und gelangt um drei Uhr am Nachmittag desselben Tages zuhause in Rotherhithe an. Sein Ekel vor den Yahoos als abscheulichen Varianten des Menschlichen war in keiner Weise von einer gegenseitigen Sympathie mit den distanzierten Houyhnhnms kompensiert worden. Dennoch ist Gulliver als autistischer Misanthrop zurückgekehrt. Selbst seine eigene Familie ist ihm widerlich geworden. Er erwirbt als erstes zwei Hengste, mit denen er sich täglich mindestens vier Stunden unterhält.