Granuloma anulare bei Kindern: eine seltene Läsion

Zusammenfassung

Das Granuloma anulare (GA) ist eine seltene, gutartige, selbstlimitierende granulomatöse Erkrankung des kutanen und subkutanen Gewebes, die in verschiedenen Varianten vorkommt und alle Altersgruppen betrifft. Die lokalisierte Variante des GA ist durch Pappeln mit typischem ringförmigem Aussehen gekennzeichnet und ist insbesondere für einen Dermatologen leicht zu diagnostizieren. Die subkutane Form des GA tritt fast exklusiv im Kindesalter auf und findet sich auf gut exponierten, dem Trauma leicht zugänglichen Körperstellen, wie Schienbeinvorderseite, ulnare Unterarmseite, Schädel, Hände und Füße. Diese Läsionen können nach einigen Monaten verschwinden oder auch jahrelang verbleiben. Es werden im Rahmen der Abklärung unterschiedliche bildgebende Verfahren angewendet und letztendlich wird zur Diagnosesicherung oft auch die Chirurgie benötigt, wie im folgenden Fallbeispiel illustriert wird. Die Erstvorstellung eines Mädchens erfolgte im Alter von 3,5 Jahren aufgrund einer seit 2 Monaten nach einem Sturz aufgetretenen prätibialen Schwellung rechts. Aufgrund der derben Konsistenz der schmerzlosen Vorwölbung wurden eine Röntgenaufnahme, eine Ultraschalluntersuchung und ein Magnetresonanztomogramm in Narkose durchgeführt, die allesamt eine unspezifische epifasziale subkutane Weichteilläsion zeigten. Eine weiterführende Biopsie in Narkose ergab die Diagnose des subkutanen GA. Im weiteren Verlauf entwickelte das Mädchen in den nächsten 10 Jahren noch mehrere subkutane und kutane GA-Läsionen, die sich allesamt von selbst zurückbildeten. Bei subkutanen Läsionen an den für das subkutane GA typischen Stellen, insbesondere prätibial, sollte es möglich sein, dass diese Diagnose klinisch vermutet wird und den Patienten somit ein chirurgischer Eingriff zur Diagnosesicherung in der Regel erspart bleibt.