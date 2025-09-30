Das Glaukom im Säuglings- und Kindesalter ist eine seltene Erkrankung. Eine schnelle Diagnosestellung und Therapie sind zur Verhinderung einer Erblindung unbedingt erforderlich. Der Phänotyp ist heterogen: Neben primär kongenitalen Glaukomen bestehen häufig sekundäre Formen, deren Behandlung individuell ist und ein erfahrenes, interdisziplinäres Team erfordert. Die Pathogenese ist nicht immer klar, manchmal finden sich genetische Veränderungen. Therapeutisch ist in aller Regel eine Operation notwendig. Genauso wichtig ist eine gute orthoptische Anbindung zur Vermeidung sekundärer Amblyopie. Dieser Beitrag vermittelt einen Überblick über Glaukome im Kindesalter und umreißt die wichtigsten diagnostischen und therapeutischen Aspekte.