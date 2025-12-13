Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
Gynäkologie in der Praxis

Girl Empowerment

  • 12.12.2025
  • Originalien
Verfasst von
Eva Trettler, Mag
Alina Ritter, MSc
Erschienen in
Gynäkologie in der Praxis

Zusammenfassung

Die Entwicklung einer selbstbewussten und selbstbestimmten Sexualität ist ein zentraler Bestandteil des Erwachsenwerdens. Viele Mädchen und junge Frauen stehen dabei vor besonderen Herausforderungen: unzureichendes Wissen über den eigenen Körper, negative Erfahrungen mit der Menstruation, Unsicherheiten im Hinblick auf Lust und Orgasmus, eine ungleiche Verteilung der Verantwortung für Verhütung sowie der Druck durch unrealistische Schönheitsideale. Diese Faktoren können das sexuelle Wohlbefinden und die psychische Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen. Eine umfassende Sexualbildung, die biologische, psychosoziale und emotionale Aspekte gleichermaßen berücksichtigt, ist daher essenziell. Gynäkolog*innen spielen eine Schlüsselrolle, indem sie Mädchen und junge Frauen in Fragen zu Körperwissen, Menstruationsgesundheit, Verhütung, Lust, Kommunikation und Körperbild beraten und sie zu einem positiven Umgang mit ihrer Sexualität ermutigen. Offene Gesprächsangebote, die auch Themen wie Orgasmus und sexuelle Zufriedenheit einschließen, können empowernd wirken und Barrieren abbauen. Darüber hinaus ist es wichtig, Eltern für eine offene und altersgerechte Sexualerziehung zu sensibilisieren. Eine sexualpädagogische Begleitung, die über Risikovermeidung hinausgeht und die positiven Dimensionen von Sexualität betont, trägt dazu bei, Mädchen zu stärken und sexuelle Selbstbestimmung sowie Gesundheit langfristig zu fördern.
Titel
Girl Empowerment
Verfasst von
Eva Trettler, Mag
Alina Ritter, MSc
Publikationsdatum
12.12.2025
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Gynäkologie in der Praxis
Print ISSN: 3005-0758
Elektronische ISSN: 3005-0766
DOI
https://doi.org/10.1007/s41974-025-00401-w
Dieser Inhalt ist nur sichtbar, wenn du eingeloggt bist und die entsprechende Berechtigung hast.