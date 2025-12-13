Girl Empowerment

Die Entwicklung einer selbstbewussten und selbstbestimmten Sexualität ist ein zentraler Bestandteil des Erwachsenwerdens. Viele Mädchen und junge Frauen stehen dabei vor besonderen Herausforderungen: unzureichendes Wissen über den eigenen Körper, negative Erfahrungen mit der Menstruation, Unsicherheiten im Hinblick auf Lust und Orgasmus, eine ungleiche Verteilung der Verantwortung für Verhütung sowie der Druck durch unrealistische Schönheitsideale. Diese Faktoren können das sexuelle Wohlbefinden und die psychische Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen. Eine umfassende Sexualbildung, die biologische, psychosoziale und emotionale Aspekte gleichermaßen berücksichtigt, ist daher essenziell. Gynäkolog*innen spielen eine Schlüsselrolle, indem sie Mädchen und junge Frauen in Fragen zu Körperwissen, Menstruationsgesundheit, Verhütung, Lust, Kommunikation und Körperbild beraten und sie zu einem positiven Umgang mit ihrer Sexualität ermutigen. Offene Gesprächsangebote, die auch Themen wie Orgasmus und sexuelle Zufriedenheit einschließen, können empowernd wirken und Barrieren abbauen. Darüber hinaus ist es wichtig, Eltern für eine offene und altersgerechte Sexualerziehung zu sensibilisieren. Eine sexualpädagogische Begleitung, die über Risikovermeidung hinausgeht und die positiven Dimensionen von Sexualität betont, trägt dazu bei, Mädchen zu stärken und sexuelle Selbstbestimmung sowie Gesundheit langfristig zu fördern.