Das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) ist eine der häufigsten endokrin-metabolischen Störungen bei Frauen im gebärfähigen Alter. Neben hyperandrogenämischen Symptomen, Zyklusstörungen und Fertilitätsproblemen stellt insbesondere die Gewichtsregulation mit einem erhöhten Risiko für Übergewicht und Adipositas eine zentrale klinische Herausforderung dar. Diese ist nicht allein auf Lebensstilfaktoren zurückzuführen, sondern steht in engem Zusammenhang mit pathophysiologischen Prozessen wie Insulinresistenz, chronischer Entzündung, leptinerger Dysregulation und hormonellen Dysbalancen. Auch Patientinnen mit Normalgewicht können von viszeraler Fettverteilung und metabolischen Komorbiditäten betroffen sein. Zunehmend rückt die Frage in den Vordergrund, inwieweit Gewichtsveränderungen beim PCOS pharmakologisch beeinflusst werden können. Neben bewährten Substanzen wie Metformin werden zunehmend GLP-1-Rezeptor-Agonisten eingesetzt, die signifikante Gewichtsreduktionen ermöglichen. Ein individualisiertes, auf den Phänotyp spezifisch zugeschnittenes Vorgehen ist dabei – insbesondere angesichts der heterogenen Ausprägung des Syndroms – unerlässlich. Der vorliegende Beitrag fasst den aktuellen Wissensstand medikamentöser Einflussmöglichkeiten auf die Gewichtsregulation beim PCOS zusammen und gibt praxisnahe Empfehlungen für die hausärztliche und gynäkologische Versorgung. Ziel ist es, die Gewichtsproblematik beim PCOS differenziert zu betrachten und therapeutisch gezielt anzugehen.